OAB/AC lança o aplicativo “Cashback em Ordem” que pode zerar a anuidade, o APP funciona como outros clubes de benefícios
O advogado poderá ter descontos ou até zerar a cobrança da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) por meio do Programa Cashback em Ordem. O aplicativo para celulares iOS e Android foi lançado na noite de quinta-feira, 02, durante a sessão plenária.
O APP funciona como outros clubes de benefícios, em que o consumidor utiliza uma plataforma, buscando recompensas em cada compra. Assim, o valor acumulado com compras poderá ser utilizado no pagamento parcial ou total da anuidade, podendo sacar o excedente.
Dentro do Cashback em Ordem é possível encontrar grandes varejistas de renome nacional, tendo a possibilidade até de comprar passagens aéreas.
O sistema mostra o valor do cashback de cada item e é intuitivo, facilitando as compras.
“O aplicativo já está disponível, uma oportunidade, porque todos já utilizam algum tipo de aplicativo de compras. Por isso, oferecemos um convênio capaz de proporcionar benefícios para o advogado. Então, é mais uma forma de diminuir o impacto da anuidade”, explicou o diretor-tesoureiro, Renato Tavares.
O diretor-tesoureiro, Renato Tavares, reforçou a importância da adesão da classe ao APP para garantir benefícios.
Tribunal de Contas do Estado: 36 anos de história contados por quem ajudou a construir a instituição
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) celebrou, nesta quarta-feira, 24, seus 36 anos de instalação com uma roda de conversa especial do projeto Gente que Conta, reunindo conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, servidores e colaboradores em um momento de recordações e reconhecimento. A data oficial de criação da Corte é 27 de setembro.
Em um ambiente marcado pela emoção, sorrisos e orgulho, nomes como Nucineide Lima, conselheira-substituta Maria de Jesus, Lina Grasiela, que conduziu a mediação, Helder Cavalcante e Nancy Barroso compartilharam experiências e histórias que traduzem o sentimento de pertencimento à instituição.
O conselheiro Valmir Ribeiro, decano da Corte e articulador do processo de criação do TCE-AC, relembrou o contexto político de 1987, quando o órgão foi instituído com a aprovação unânime da Assembleia Legislativa.
“Enquanto deputado, já fiscalizávamos o Estado para garantir o uso correto do erário. Vir para o Tribunal foi uma continuidade dessa missão. Hoje, sinto-me feliz ao ver nossa instituição crescer, enfrentar desafios e conquistar respeito no cenário nacional”, destacou.
Valmir também recordou a escolha inesperada que o levou ao cargo de conselheiro: “Não queria vir para o Tribunal, mas dos 17 deputados era o único que atendia aos requisitos. Hoje tenho orgulho do nosso quadro e do que construímos juntos”.
O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Mário Sérgio Neri, com 33 anos de trajetória, rememorou amizades e aprendizados: “Tentamos sempre fazer o melhor, respeitando a soberania da Corte. Aqui construímos uma vida de trabalho e de gratidão”.
Desafios e superações no interior
Com olhar emocionado, a conselheira-substituta Maria de Jesus revisitou sua caminhada, desde servidora cedida até o cargo atual, destacando as viagens ao interior em condições adversas.
“O início foi muito difícil. Enfrentávamos estradas enlameadas e longas viagens de canoa. Mas chegar ao município e poder contribuir valia cada sacrifício. Ver hoje o crescimento do Tribunal é como acompanhar o desenvolvimento de um filho: do nascimento à maturidade institucional”, declarou.
Na mesma linha, Helder Cavalcante, oriundo da antiga Auditoria Geral de Controle Externo, lembrou os tempos em que “tudo cabia em três salas pequenas, e conselheiros conversavam com servidores nos corredores”. Para ele, o Tribunal representa “uma grande família que cresceu e se fortaleceu ao longo dos anos”.
Histórias que se confundem com a instituição
A servidora Nucineide Lima, que ingressou no TCE-AC aos 18 anos, contou como a instituição se tornou parte inseparável de sua vida.
“Troquei o sonho de ser bióloga pela economia e não me arrependo. Acompanhei a transição da datilografia para a informatização, sempre motivada a aprender e crescer. Hoje, com 31 anos de casa, tenho mais história aqui do que fora daqui”, relatou, emocionada.
Memória preservada
A servidora Nancy Barroso destacou o papel do Memorial Félix Valle Pereira, criado em 2013, para guardar a memória da Corte: da primeira Constituição às máquinas de escrever e ao bingo usado no sorteio de processos.
“É um encontro de gerações. Tudo foi feito para que essa história jamais seja esquecida”, afirmou.
Presenças e celebração
A roda de conversa contou com a participação atenta da presidente Dulce Benício, da conselheira Naluh Gouveia, dos procuradores Sérgio Cunha, Anna Helena e João Izidro, além de dezenas de servidores e servidoras que lotaram o Plenário Hélio Saraiva.
A celebração reafirmou não apenas o valor das trajetórias individuais, mas também o legado coletivo de uma instituição que nasceu pequena, enfrentou adversidades e hoje se consolida como guardiã da boa aplicação dos recursos públicos no Acre.
Deputada Socorro Neri fortalece diálogo com profissionais da Educação em Cruzeiro do Sul e reafirma compromisso com a valorização dos educadores
Vice-governadora Mailza Assis assina decreto que garante diárias ao namorado Madson Cameli: mais um escândalo com o dinheiro público no Acre
Prefeito Sérgio Lopes e senador Petecão entregam caminhonete de R$ 317 mil para a Secretaria da Mulher em Epitaciolândia
Prefeito César Andrade participa de programação especial em alusão ao Dia Internacional do Idoso
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade
As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
“Mais dinheiro no bolso do trabalhador”: Vereador André Kamai destaca conquista do governo Lula que alivia milhões de famílias
Vereador André Kamai e o presidente Lula – Foto: Paulo Murilo/ Secom/AC O plenário da Câmara Municipal de Rio Branco...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão...
Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”
No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
