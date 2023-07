Novos estagiários da Justiça do Trabalho passam por Programa de Ambientação; Programa busca novos estagiários

A semana no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) teve início com a presença de seis novos estagiários (as) do ensino superior que irão atuar nas áreas de administração e direito. Eles foram recepcionados por servidores (as) da Secretaria de Gestão de Pessoas – SGEP, responsável pelo Programa de Ambientação.

O programa de ambientação busca apresentar aos novos estagiários (as) a metodologia do trabalho e funcionamento da estrutura organizacional da Justiça do Trabalho nas áreas Administrativa e Judicial.

Após visita a alguns setores do TRT-14, os novos colaboradores da Justiça do Trabalho receberam uma breve explanação sobre as regras gerais, direitos e deveres dos estagiários. As orientações foram repassadas pelo psicólogo do tribunal, Luiz Augusto Guimarães, que também falou sobre a importância do relacionamento interpessoal, as formas de se dirigir às pessoas, sigilo, motivação e expectativas.

A Lei 11.788/2088, define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que garante a preparação do estudante para o mercado de trabalho.