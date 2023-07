Na Apex Brasil, diretoria da OCB Acre e Cooperacre debatem estratégias para fortalecer o cooperativismo acreano

Em reunião realizada na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos – Apex Brasil, em Brasília, a diretoria do Sistema OCB/Sescoop Acre e da Cooperacre, debateram esta semana parcerias e estratégias para o fortalecimento do cooperativismo acreano.

A Apex Brasil atua para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Dentre seus objetivos está a inserção competitiva das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor, a atração de investimentos e a geração de empregos.

O Sistema OCB Nacional mantém Acordo de Cooperação Técnica com a Apex Brasil, que já beneficia centenas de cooperativas brasileiras, entre elas a Cooperacre, que recentemente participou da 67ª edição da Summer Fancy Food Show, em Nova Iorque, com apoio da agência.

O presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, o presidente da Cooperacre, José de Araújo Rodrigues e o assessor da Cooperacre, Dande Tavares foram recebidos na Apex Brasil pelo assessor da Presidência, Raimundo Angelim, pela Analista da Gerência de Agronegócio, Luciana Furtado; Gerente Regional, Jacy Braga; os assessores da Diretoria de Negócios, Rodrigo Fonseca e Madson Willander.

Convênio entre a Apex e OCB Nacional

Valdemiro Rocha destacou que o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Apex Brasil e o Sistema OCB Nacional vai ajudar a capacitar e auxiliar as cooperativas acreanas a exportar.

“As ações de intercâmbio de informações, de desenvolvimento de inteligência comercial e a difusão da cultura exportadora são os pontos mais importantes na parceria firmada. Esse acordo vai possibilitar o fortalecimento e o fomento das exportações de produtos e serviços vinculados a bioeconomia no Acre e em toda a Amazônia legal. As cooperativas integradas por extrativistas, indígenas, pequenos e médios agricultores poderão ter a oportunidade de participar de feiras e eventos internacionais, bem como, poderão ter acesso ao mercado internacional”, salientou.

O convênio firmado entre a Apex Brasil e a OCB Nacional já em execução, possibilita o cumprimento de ações conjuntas, no Brasil e no exterior, relacionadas a eventos de promoção comercial e de imagem; qualificação de cooperativas para exportação; inteligência comercial e defesa de interesses. Essas ações incluem feiras, rodadas de negócios, desenvolvimento de estratégia de marketing para exportação e participação das cooperativas em Projetos Setoriais, além disso, vai permitir a estruturação de uma estratégia de branding internacional para a marca “cooperativismo” e a promoção de produtos das cooperativas brasileiras em mercados internacionais, especialmente os relacionados à biodiversidade amazônica e do cerrado.

Compromisso com o norte e nordeste

O gerente Regional da Apex Brasil, Jacy Braga, ressalta o compromisso da Agência e a priorização do norte e nordeste do Brasil. “Na reunião reafirmamos o compromisso dessa gestão de priorizar o norte e nordeste, em uma agenda de colocar empresas e setores que antes não estavam inclusos no processo exportador, nesse importante processo de internacionalização. Já inclusive tivemos resultados recentes com a participação da Cooperacre na Summer Fancy Food, importante feira dos Estados Unidos que aconteceu em junho, com importante participação da Cooperacre, levando empresas e realizando negócios na feira. Temos ainda previsto para o segundo semestre diversas ações, como por exemplo uma viagem também aos Estados Unidos para fazer capacitação e exposição de produtos e mentoria com as empresas, em que a Cooperacre e o Acre como um todo estão convidados a estarem com a Apex Brasil, a gente acredita que essa parceria está só começando, e teremos quatro anos de muito sucesso e aumento de comércio”, explicou.

Valdemiro Rocha destacou ainda que a gestão de Jorge Viana à frente da Apex Brasil trouxe bastante inovação e atenção para as cooperativas das regiões norte e nordeste, o que antes não acontecia. Além de melhor dinamismo e agilidade a processos relacionados a empresas e cooperativas. “A gente percebe uma atenção diferenciada por parte do presidente Jorge Viana e dos técnicos da Apex para com as regiões que ainda tem baixos índices de exportação, como é o caso do norte e nordeste, esse apoio técnico é fundamental para ajudar a alavancar os negócios nessas regiões do país, finalizou.