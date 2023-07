MPF vai à Justiça para garantir direitos fundamentais de alunos de escolas públicas militares e cívico-militares

Assessoria – No próximo dia 30 deste mês, a Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar deve realizar a prova de aferição de conhecimentos dos 36 candidatos e candidatas que concorrem a uma das 20 vagas para o Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul – sendo 10 vagas titulares e 10 suplentes para um mandato de 4 anos (2024/2028).

A prova de aferição de conhecimentos representa a segunda fase do processo seletivo que teve início em 26/04 com a inscrição dos candidatos. Inicialmente marcada para acontecer no dia 16/07, a prova sofreu um adiamento. O Edital completo com as resoluções adicionais e a lista dos candidatos e candidatas aprovados pode ser acessado na página da Prefeitura de Cruzeiro do Sul através do endereço eletrônico: https://www.cruzeirodosul.ac.gov.br/product-page/pss-001-2023-cmdca

Na primeira etapa verificou-se se os candidatos atendiam aos critérios exigidos no edital, tais como: ter residência fixa em Cruzeiro do Sul, ter no mínimo dois anos de experiência na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente – podendo ser através de Ongs , ou atuação profissional como educador, assistente social, psicólogo, pedagogo etc.

A etapa seguinte implica na avaliação de saúde física e psicológica dos candidatos aprovados na segunda etapa – cuja data ainda será definida em edital após a divulgação da lista dos aprovados na segunda fase.

Após a terceira fase haverá 30 dias de campanha eleitoral propriamente dita, culminando com a eleição no dia 1° de outubro.

“A maior importância da eleição é dar ampla publicidade e amplo poder de escolha aos melhores candidatos para a função de conselheiro tutelar. Transferir para a sociedade essa responsabilidade torna o conselho mais próximo para a garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente”, explica Adriana Miranda, presidente da Comissão Eleitoral.

As ações do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente são apoiada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente e do Gabinete Civil.