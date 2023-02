MP recomenda que colégios militares parem de impor padrões estéticos e de comportamento a alunos

O texto pontua ainda que a Constituição estabelece como fundamentos da República: a cidadania, o pluralismo político e a dignidade da pessoa humana, sendo que o último garante o direito da pessoa fazer suas próprias escolhas, não cabendo espaço para proibições – especialmente no âmbito escolar – com obrigações de que alunos usem cabelos e unhas de tamanhos e cores determinadas pela direção escolar.

Ainda segundo a recomendação, também não cabe à coordenação das escolas proibir os alunos de participarem de discussões ou de manifestações de natureza política, reivindicatória ou de crítica, dentro ou fora da escola, fardado ou não. Ou ainda controlar o conteúdo de leituras ou publicações. Isso, segundo o MP-AC, configura violação ao estado democrático e à liberdade de expressão e de consciência. Veja mais no G1 Acre

