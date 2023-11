Monitores do Ponto de Inclusão da Justiça recebem segunda fase de treinamento na Defensoria Pública

Foto: Deylon Félix / Funtac

Agência – O governo, por meio da Fundação de Tecnologia (Funtac), deve implementar, em breve, o primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) do estado. A iniciativa, chamada de Escola Indústria de Tecnologia (Eidigi Acre), foi apresentada para autoridades locais na tarde desta terça-feira, 21, no Hotel Terra Verde, em Rio Branco.

Em parceria com o Ministério das Comunicações (MCOM), apoio do senador Alan Rick, e intermédio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o programa irá capacitar jovens para o mercado de trabalho e fortalecer ações que promovam a tecnologia da informação e comunicação (TIC) como ferramenta para a transformação social.

Segundo a diretora de Planejamento da Funtac, Mirla Miranda, com a realização, as máquinas que iriam para o descarte agora serão reaproveitadas e doadas para escolas locais, na montagem de pontos de inclusão digital (PIDs). Além disso, as ações servirão como fomento para o crescimento de novos profissionais, gerando assim, um grande impacto para a região.

“São mais de 6 meses trabalhando para tornar esse sonho realidade. E objetivo da Funtac é atuar, no decorrer das atividades, para a capacitação de 800 jovens em situação de vulnerabilidade, que logo entrarão no mercado de trabalho ou irão empreender, com os cursos variados, que servirão para o aprendizado na primeira escola-indústria reversa digital do estado”, destacou.

Os CRCs fazem parte do Programa Computadores para Inclusão, do MCOM, que se apoia em 3 eixos: o recondicionamento de computadores, a gestão e o descarte responsável dos resíduos eletro-eletrônicos, zelando pelo meio ambiente e pela inclusão digital. Com a implementação no Acre, a realização será a 21ª de todo o país.

De acordo com o titular Seict, Assurbanípal Mesquita, o governo está consonante com esse esforço voltado à inclusão digital e social. “Estamos juntos no apoio para fazer essa conexão, que deve trazer diversos benefícios para os nossos jovens, e precisamos do apoio de todas as secretarias”, disse.

Para finalizar, a presidente da Funtac, Iuçara Souza, lembrou que todos os órgãos públicos, secretarias e a sociedade podem doar computadores, notebooks e outros equipamentos para o projeto.

Secretário da Seict, Assurbanipal Mesquita e presidente da Funtac, Iuçara Souza – Foto: Deylon Félix / Funtac