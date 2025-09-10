Geral
Ministério Público Federal acompanha acesso à educação de moradores da Resex Chico Mendes no Acre
Representação do Comitê Chico Mendes aponta barreiras enfrentadas por jovens extrativistas para ingressar e permanecer no ensino superior
Resex Chico Mendes, criada em 1990, abrange sete municípios do Acre – Imagem: Canva
(MPF) O Ministério Público Federal instaurou procedimento para apurar as dificuldades enfrentadas por moradores da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, no Acre, no acesso à educação superior. A demanda foi apresentada pelo Comitê Chico Mendes em reunião com o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, que atua como procurador regional dos Direitos do Cidadão no estado.
Em documento enviado após a reunião, o Comitê afirma que os jovens extrativistas são forçados a abandonar suas localidades em busca de oportunidades de estudo, pois a escassez de opções de ensino superior na proximidade da reserva inviabiliza o acesso. Além disso, a situação foi agravada pela desativação de núcleos da Universidade Federal do Acre (Ufac) nos municípios de Xapuri e Brasileia – locais mais próximos da Resex.
Com isso, a necessidade de deslocamento dos estudantes para Rio Branco ou Cruzeiro do Sul foi intensificada, o que gera mais gastos e também desafios logísticos. O Comitê também afirma que o abandono da comunidade pelos jovens é uma consequência direta da ausência de acesso ao ensino superior nos próprios territórios.
Além disso, a escassez de oferta de educação formal de qualidade expõe essa juventude a riscos, o que os torna vulneráveis a propostas de universidades à distância fraudulentas. Nesse sentido, a abertura do procedimento no MPF tem a intenção de averiguar as condições da oferta de ensino superior na localidade e buscar soluções que atendam os interesses da comunidade. Inicialmente, o órgão encaminhou ofício à Ufac solicitando esclarecimentos sobre o tema para instrução do procedimento.
A Resex Chico Mendes, criada em 1990, abrange sete municípios do Acre e é um símbolo da luta pela proteção da floresta e pelos direitos dos povos extrativistas. Apesar disso, enfrenta pressões crescentes de desmatamento e desafios sociais que afetam diretamente a permanência das famílias na região.
Depressão pós-parto compromete saúde física e emocional de mães e bebês, alertam especialistas
Condição pode dificultar a recuperação da mulher, afetar o vínculo com a criança e exige rede de apoio efetiva
Em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental, a Afya Cruzeiro do Sul chama a atenção para a depressão pós-parto, condição que impacta diretamente a saúde física da mãe e o desenvolvimento do bebê. Especialistas apontam que o diagnóstico precoce e o suporte multidisciplinar são fundamentais para o bem-estar das famílias.
Segundo a médica especialista em Saúde da Família e docente da instituição, Jayne Carneiro, os efeitos vão além do sofrimento emocional. “A depressão pós-parto drena a energia da mulher, comprometendo desde a cicatrização até a imunidade. Muitas mães deixam de se alimentar, de tomar medicamentos prescritos ou de cuidar da higiene, o que aumenta o risco de anemia e infecções”, explica.
O impacto também se estende ao bebê. A médica destaca que a falta de energia e a apatia podem comprometer a amamentação. “O estresse interfere na produção de ocitocina, hormônio que regula a descida do leite. Isso pode levar ao desmame precoce e prejudicar o desenvolvimento físico e psicológico da criança”, acrescenta.
Na dimensão emocional, os riscos também são significativos. Para a Loize Sampaio, psicóloga que atua na Prefeitura de Cruzeiro do Sul e região, a condição pode abalar a construção do vínculo mãe-bebê. “Quando a interação é reduzida, há maior probabilidade de dificuldades emocionais e comportamentais na infância e até na vida adulta. Os primeiros meses de vida são determinantes para a segurança emocional da criança”, pontua.
A psicóloga reforça ainda que fatores externos intensificam o quadro. “A sobrecarga de responsabilidades, o isolamento, a falta de apoio familiar e expectativas irreais sobre a maternidade aumentam o sofrimento. É importante lembrar: a depressão pós-parto não significa falta de amor pelo bebê, mas sim uma condição de saúde que precisa ser acolhida e tratada”, esclarece.
O tratamento, segundo as especialistas, deve envolver profissionais de diferentes áreas e, sobretudo, a participação ativa da rede de apoio. “Ouvir sem julgamentos, dividir responsabilidades e oferecer descanso à mãe fazem toda a diferença. Grupos de apoio e acompanhamento psicológico fortalecem a recuperação”, conclui Loize.
