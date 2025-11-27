Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Geral

Mês da Conciliação: Senac Acre oferece perdão total de juros e condições especiais até 15 de dezembro

27 de novembro de 2025

Programa Mês da Conciliação beneficia alunos e ex-alunos com descontos de até 100% em pagamento à vista – Foto: Reprodução

Com o objetivo de eliminar a inadimplência de seus alunos e ex-alunos, o Senac Acre inicia o Mês da Conciliação Senac 2025. A iniciativa, que segue até 15 de dezembro, visa a regularização de débitos em atraso com a instituição, com eliminação de até 100% dos juros e multas.

Para quem opta pelo pagamento à vista, seja por boleto, PIX ou cartão de débito/crédito, o desconto é integral sobre juros e multas. Já os clientes que precisarem parcelar no cartão de crédito contarão com reduções progressivamente menores, conforme o número de parcelas: de 2 a 6 vezes, o abatimento é de 90% sobre juros e multas; em 7 parcelas, o desconto é de 80%; em 8, de 70%; em 9, de 60%; e, em 10 vezes, de 50%.

De acordo com a gerente financeira do Senac Acre, Débora Alencar, a ação é uma oportunidade para o cliente regularizar sua situação financeira e retomar o relacionamento com a instituição sem o peso dos encargos. “São condições extremamente vantajosas que removem o peso dos juros e multas”, reforçou.

Os interessados em negociar devem comparecer a uma das unidades do Senac Acre, localizadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia. Outra opção é entrar em contato diretamente com a instituição por meio do telefone e WhatsApp (68) 3302-0210. A instituição garante que o processo de negociação é ágil e descomplicado.

AVISO LEGAL: As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e a legislação em vigor.

