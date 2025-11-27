Mês da Conciliação: Senac Acre oferece perdão total de juros e condições especiais até 15 de dezembro

Geral
Programa Mês da Conciliação beneficia alunos e ex-alunos com descontos de até 100% em pagamento à vista – Foto: Reprodução
Com o objetivo de eliminar a inadimplência de seus alunos e ex-alunos, o Senac Acre inicia o Mês da Conciliação Senac 2025. A iniciativa, que segue até 15 de dezembro, visa a regularização de débitos em atraso com a instituição, com eliminação de até 100% dos juros e multas.
Para quem opta pelo pagamento à vista, seja por boleto, PIX ou cartão de débito/crédito, o desconto é integral sobre juros e multas. Já os clientes que precisarem parcelar no cartão de crédito contarão com reduções progressivamente menores, conforme o número de parcelas: de 2 a 6 vezes, o abatimento é de 90% sobre juros e multas; em 7 parcelas, o desconto é de 80%; em 8, de 70%; em 9, de 60%; e, em 10 vezes, de 50%.
De acordo com a gerente financeira do Senac Acre, Débora Alencar, a ação é uma oportunidade para o cliente regularizar sua situação financeira e retomar o relacionamento com a instituição sem o peso dos encargos. “São condições extremamente vantajosas que removem o peso dos juros e multas”, reforçou.
Os interessados em negociar devem comparecer a uma das unidades do Senac Acre, localizadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia. Outra opção é entrar em contato diretamente com a instituição por meio do telefone e WhatsApp (68) 3302-0210. A instituição garante que o processo de negociação é ágil e descomplicado.
OAB/AC tem proposta aprovada para criar Observatório de Violência de Gênero na advocacia
Membro efetivo da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e diretor da Escola de Prerrogativas da OAB/AC, Thalles Vinícius de Souza Sales, teve o parecer aprovado para a criação de um Observatório Nacional de Violência de Gênero na Advocacia.
O caso relatado por Thalles Vinícius identificou grave violação de prerrogativas de uma advogada, além de perseguição institucional e política, assédio moral e “lawfare de gênero”.
O voto foi apresentado durante a 64ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, pedindo ainda outras providências.
“Fico muito honrado com a aprovação unânime de nosso parecer. O processo era delicado, complexo, e verifiquei graves violações de prerrogativas. A criação desse observatório, se acolhido pelo Conselho Federal, será um instrumento fundamental para mapear, registrar e combater práticas semelhantes em âmbito nacional”, detalhou o representante nacional das Prerrogativas.
O termo “lawfare de gênero” refere-se ao uso estratégico e mal-intencionado do sistema judicial e da lei como ferramentas para atacar, descredibilizar, retaliar e perpetuar a violência contra mulheres.
