Membros do Projeto Legal Amazônia no Acre apresenta estudos sobre cooperativismo em Xapuri
Pesquisadores destacam trajetória histórica e perspectivas do novo cooperativismo na região – Foto: Assessoria
Membros do Projeto Legal Amazônia no Acre participaram da Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo da Cooperxapuri (Cooperativa de Produtores e Extrativistas de Xapuri), onde apresentaram estudos científicos voltados ao fortalecimento do cooperativismo regional. Estiveram presentes os pesquisadores Orlando Sabino, Irailton Lima e Rodrigo Forneck.
Contribuição da universidade para a reflexão sobre o cooperativismo
Em sua exposição, o professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Orlando Sabino, fez uma análise histórica das experiências de cooperativas locais, como a CAEXS, a COOPAEB e a Cooperfloresta, ressaltando os aprendizados acumulados e as transformações que marcam o setor.
Segundo ele, o atual ciclo do cooperativismo se diferencia por combinar preservação ambiental, geração de renda e inserção em mercados nacionais.
“A experiência da Cooperacre demonstra que o cooperativismo extrativista amadureceu, ganhando escala e diversificação. Hoje, cooperativas do Acre conseguem firmar contratos com empresas internacionais, como a Veja e a Michelin, agregando valor à borracha, à castanha e também a novos produtos como frutas, óleos e café. Isso fortalece a base produtiva e abre novas perspectivas para organizações como a Cooperxapuri”, afirmou.
Cooperativismo em consolidação
O levantamento apresentado pelo Projeto Legal mostra que a Cooperxapuri, fundada em 2018, já reúne mais de 260 cooperados, com produção diversificada que inclui borracha, castanha, frutas regionais, óleos, mel, café e cacau. A cooperativa mantém contratos estáveis com grandes compradores, como a Veja e a Michelin, e alcançou autonomia financeira consolidada, reinvestindo anualmente suas sobras para ampliar a infraestrutura e fortalecer a produção.
Apesar dos avanços, os pesquisadores destacaram que os desafios permanecem, sobretudo no que diz respeito a licenciamento ambiental, acesso a crédito rural, escoamento da produção e engajamento da juventude.
O presidente da Cooperxapuri, Sebastião Aquino, ressaltou a importância da parceria com a universidade:
“Esse diálogo com o Projeto Legal Amazônia Acre e a Ufac é fundamental para entendermos onde estamos e para onde podemos caminhar. A pesquisa aplicada nos ajuda a tomar decisões mais seguras e pensar em soluções para os gargalos que ainda enfrentamos”.
Fortalecimento da pesquisa aplicada
A presença do Projeto Legal Amazônia Acre na Assembleia reforça o compromisso de aproximar a produção científica das práticas sociais e econômicas locais. Essa integração amplia a visibilidade do modelo agroextrativista, fortalece a capacidade das cooperativas de se adaptarem às mudanças e reafirma o cooperativismo como um caminho estratégico para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Atualmente, segundo dados do Sistema OCB/AC, o setor cooperativista no Acre reúne mais de 50 mil cooperados, distribuídos em mais de 70 cooperativas em oito ramos de atuação, consolidando-se como uma das principais forças de organização social e econômica da estado.
Soluções tecnológicas: Sebraetec auxilia pequenos negócios a se manterem competitivos no mercado
Programa oferece soluções tecnológicas e inovadoras com subsídio de 70% a 90% – Foto: Assessoria/ Sebrae
Com o objetivo de aproximar os pequenos negócios das melhores práticas de mercado e de tendências tecnológicas, o Sebrae oferece soluções tecnológicas e inovadoras por meio do Sebraetec.
O programa conta com subsídio de 70% a 90%, a depender do porte da empresa, e disponibiliza acesso a ferramentas e consultorias especializadas que auxiliam o empreendedor a modernizar seus processos e melhorar a qualidade de produtos e serviços.
Uma das empresas que acessou o Sebraetec, foi a Nãnê Sorvetes. Com uma proposta de sorvetes regionais que buscam despertar a memória degustativa dos acreanos, a proprietária Izanelda Magalhães contou com o programa para inovar os processos.
“O Sebraetec abre a mente do empreendedor e abre portas para o mercado consumidor local. A gente tem que empreender com direção, sabedoria, e o programa é exatamente para trazer essa ajuda para nós, empresários acreanos, crescermos e desenvolvermos novos produtos”, declarou.
Entre as áreas que o programa compreende estão design, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico, produção e qualidade, com diversos subprodutos que vão de encontro à necessidade do cliente.
A gestora do Sebraetec no Acre, Déborah Moreira, destaca que esta solução é uma ponte entre a inovação e o empreendedorismo. “Conseguimos oferecer soluções inovadoras para aquelas empresas que querem aumentar vendas, melhorar processos e se manter competitivas no mercado. Nosso objetivo é oferecer tudo isso de forma acessível e personalizada que essas empresas cresçam com qualidade”.
Os empreendedores interessados em participar podem buscar atendimento em qualquer unidade do Sebrae no Acre ou acessar o site www.sebrae.com
