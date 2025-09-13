Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Geral

Membros do Projeto Legal Amazônia no Acre apresenta estudos sobre cooperativismo em Xapuri

Publicados

13 de setembro de 2025

Geral

Pesquisadores destacam trajetória histórica e perspectivas do novo cooperativismo na região – Foto: Assessoria

Membros do Projeto Legal Amazônia no Acre participaram da Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo da Cooperxapuri (Cooperativa de Produtores e Extrativistas de Xapuri), onde apresentaram estudos científicos voltados ao fortalecimento do cooperativismo regional. Estiveram presentes os pesquisadores Orlando Sabino, Irailton Lima e Rodrigo Forneck.

Contribuição da universidade para a reflexão sobre o cooperativismo

Em sua exposição, o professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Orlando Sabino, fez uma análise histórica das experiências de cooperativas locais, como a CAEXS, a COOPAEB e a Cooperfloresta, ressaltando os aprendizados acumulados e as transformações que marcam o setor.

Segundo ele, o atual ciclo do cooperativismo se diferencia por combinar preservação ambiental, geração de renda e inserção em mercados nacionais.

“A experiência da Cooperacre demonstra que o cooperativismo extrativista amadureceu, ganhando escala e diversificação. Hoje, cooperativas do Acre conseguem firmar contratos com empresas internacionais, como a Veja e a Michelin, agregando valor à borracha, à castanha e também a novos produtos como frutas, óleos e café. Isso fortalece a base produtiva e abre novas perspectivas para organizações como a Cooperxapuri”, afirmou.

Cooperativismo em consolidação

O levantamento apresentado pelo Projeto Legal mostra que a Cooperxapuri, fundada em 2018, já reúne mais de 260 cooperados, com produção diversificada que inclui borracha, castanha, frutas regionais, óleos, mel, café e cacau. A cooperativa mantém contratos estáveis com grandes compradores, como a Veja e a Michelin, e alcançou autonomia financeira consolidada, reinvestindo anualmente suas sobras para ampliar a infraestrutura e fortalecer a produção.

Apesar dos avanços, os pesquisadores destacaram que os desafios permanecem, sobretudo no que diz respeito a licenciamento ambiental, acesso a crédito rural, escoamento da produção e engajamento da juventude.

O presidente da Cooperxapuri, Sebastião Aquino, ressaltou a importância da parceria com a universidade:

“Esse diálogo com o Projeto Legal Amazônia Acre e a Ufac é fundamental para entendermos onde estamos e para onde podemos caminhar. A pesquisa aplicada nos ajuda a tomar decisões mais seguras e pensar em soluções para os gargalos que ainda enfrentamos”.

Fortalecimento da pesquisa aplicada

A presença do Projeto Legal Amazônia Acre na Assembleia reforça o compromisso de aproximar a produção científica das práticas sociais e econômicas locais. Essa integração amplia a visibilidade do modelo agroextrativista, fortalece a capacidade das cooperativas de se adaptarem às mudanças e reafirma o cooperativismo como um caminho estratégico para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Atualmente, segundo dados do Sistema OCB/AC, o setor cooperativista no Acre reúne mais de 50 mil cooperados, distribuídos em mais de 70 cooperativas em oito ramos de atuação, consolidando-se como uma das principais forças de organização social e econômica da estado.

