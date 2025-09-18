Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Geral

Mais de 5 mil são esperados na última noite do Cerco de Jericó, no Ginásio do Sesc Bosque

Publicados

18 de setembro de 2025

Geral

A última noite do 8⁰ Cerco de Jericó, realizado pela Paróquia de São Peregrino, deve reunir mais de 5 mil pessoas, nesta quinta-feira, 18, no Ginásio do Sesc Bosque.

O Cerco de Jericó, está sendo realizado desde o dia 7 de agosto. Essa será a última, das sete missas, contudo, em novo local. Nas noites anteriores, o evento religioso vinha sendo sediado no Santuário de São Peregrino, mas, o encerramento, nesta quinta-feira, será no Ginásio do Sesc Bosque.

Comandado pelo Frei Renan Barros, o Cerco de Jericó conta com a participação de fiéis de Rio Branco e do interior do Estado, que se organizam em caravanas para participar das missas.

Nesta quinta-feira, 18, a programação inicia às 16 horas, com confissões, shows com Frei Renan e Padre Erenildo, seguido da Santa Missa.

Os fiéis também podem levar 1kg de alimento não perecível como gesto de solidariedade.

“O Cerco de Jericó é um momento de muita fé. São sete quintas de oração e louvor a Deus. Como o Santuário de São Peregrino mal comporta mais o grande número de fiéis, decidimos realizar essa última noite no ginásio do Sesc. Será um momento de renovação da fé, louvor a Deus, com bênçãos sendo derramadas sobre nossas famílias”, explica Frei Renan.

Leia Também:  Com obras atrasadas há 5 anos, museu no Acre está 98% pronto e tem previsão de entrega para março

Programação

16h – Confissões

17h – Abertura da praça de alimentação

17h30 – Santo Terço

18h – Pocket show – Pe. Erenildo

18h30 – Pocket show – Frei Renan

19h – Santo Terço de Jesus das Santas Chagas

19h15 – Santa Missa

Leia Também:  Acreanos vão pagar 20% a menos em ligações de fixo para celular

