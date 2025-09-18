Geral
Mais de 5 mil são esperados na última noite do Cerco de Jericó, no Ginásio do Sesc Bosque
A última noite do 8⁰ Cerco de Jericó, realizado pela Paróquia de São Peregrino, deve reunir mais de 5 mil pessoas, nesta quinta-feira, 18, no Ginásio do Sesc Bosque.
O Cerco de Jericó, está sendo realizado desde o dia 7 de agosto. Essa será a última, das sete missas, contudo, em novo local. Nas noites anteriores, o evento religioso vinha sendo sediado no Santuário de São Peregrino, mas, o encerramento, nesta quinta-feira, será no Ginásio do Sesc Bosque.
Comandado pelo Frei Renan Barros, o Cerco de Jericó conta com a participação de fiéis de Rio Branco e do interior do Estado, que se organizam em caravanas para participar das missas.
Nesta quinta-feira, 18, a programação inicia às 16 horas, com confissões, shows com Frei Renan e Padre Erenildo, seguido da Santa Missa.
Os fiéis também podem levar 1kg de alimento não perecível como gesto de solidariedade.
“O Cerco de Jericó é um momento de muita fé. São sete quintas de oração e louvor a Deus. Como o Santuário de São Peregrino mal comporta mais o grande número de fiéis, decidimos realizar essa última noite no ginásio do Sesc. Será um momento de renovação da fé, louvor a Deus, com bênçãos sendo derramadas sobre nossas famílias”, explica Frei Renan.
16h – Confissões
17h – Abertura da praça de alimentação
17h30 – Santo Terço
18h – Pocket show – Pe. Erenildo
18h30 – Pocket show – Frei Renan
19h – Santo Terço de Jesus das Santas Chagas
19h15 – Santa Missa
Soluções tecnológicas: Sebraetec auxilia pequenos negócios a se manterem competitivos no mercado
Programa oferece soluções tecnológicas e inovadoras com subsídio de 70% a 90% – Foto: Assessoria/ Sebrae
Com o objetivo de aproximar os pequenos negócios das melhores práticas de mercado e de tendências tecnológicas, o Sebrae oferece soluções tecnológicas e inovadoras por meio do Sebraetec.
O programa conta com subsídio de 70% a 90%, a depender do porte da empresa, e disponibiliza acesso a ferramentas e consultorias especializadas que auxiliam o empreendedor a modernizar seus processos e melhorar a qualidade de produtos e serviços.
Uma das empresas que acessou o Sebraetec, foi a Nãnê Sorvetes. Com uma proposta de sorvetes regionais que buscam despertar a memória degustativa dos acreanos, a proprietária Izanelda Magalhães contou com o programa para inovar os processos.
“O Sebraetec abre a mente do empreendedor e abre portas para o mercado consumidor local. A gente tem que empreender com direção, sabedoria, e o programa é exatamente para trazer essa ajuda para nós, empresários acreanos, crescermos e desenvolvermos novos produtos”, declarou.
Entre as áreas que o programa compreende estão design, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico, produção e qualidade, com diversos subprodutos que vão de encontro à necessidade do cliente.
A gestora do Sebraetec no Acre, Déborah Moreira, destaca que esta solução é uma ponte entre a inovação e o empreendedorismo. “Conseguimos oferecer soluções inovadoras para aquelas empresas que querem aumentar vendas, melhorar processos e se manter competitivas no mercado. Nosso objetivo é oferecer tudo isso de forma acessível e personalizada que essas empresas cresçam com qualidade”.
Os empreendedores interessados em participar podem buscar atendimento em qualquer unidade do Sebrae no Acre ou acessar o site www.sebrae.com
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo...
Crise no Palácio Rio Branco: Diego Lins abandona governo Gladson e denuncia decadência da gestão, declarando apoio a Alan Rick em 2026
Diego Lins, conhecido popularmente como o “Repórter Beijoqueiro”, foi o primeiro a abandonar o barco do governo Gladson Cameli (PP)....
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
