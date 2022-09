Mais de 2 mil agentes das forças de segurança vão atuar no primeiro turno das Eleições 2022 no próximo domingo

Mulheres e outros parentes de presos fecharam o Centro de Rio Branco em protesto nesta terça — Foto: Agatha Lima/Rede Amazônica Acre

Com informações do G1 Acre – Familiares e mulheres de presos que estão em greve de fome em Rio Branco fecharam a Avenida Ceará, em frente ao Terminal Urbano, no Centro, nesta terça-feira (27). Assim como os detentos, o grupo pede melhorias nas unidades prisionais do estado.

Com cartazes e faixas, os manifestantes interditaram o trânsito no Centro e impedem a passagem dos veículos. Há crianças também no protesto.

Parte de presos da capital acreana, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira aderiu à greve de fome por melhorias na alimentação, mais vagas em cursos para redução de pena, atendimentos de saúde, mudanças nas visitas e reclamam de falta de água.

“Essa manifestação é porque queremos a melhoria dos nossos familiares que estão ali dentro porque não é só do meu filho, mas parentes dos que aqui estão. Queremos uma comida digna, queremos que a visita volte ao normal, que era aos domingos, e está sendo às quartas. Na quarta, todos trabalham e muitos familiares não podem visitar seus entes queridos”, disse Maria Alzira de Almeida, mãe de um dos presos.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou, nesta terça, que o ambiente prisional está sob controle, não há sinal e nem indicativo de um movimento mais hostil. O diretor do Iapen-AC, Glauber Feitoza Maia, confirmou que em Sena Madureira metade dos presos não aderiu ao movimento, em Cruzeiro do Sul cerca de 250 também não estão em greve.

“No Complexo Penitenciário quatro pavilhões também não aderiram ao movimento. Não há uma adesão em massa, e o movimento se mantem de forma ordeira”, frisou.

Na capital os detentos que estão em grave são das seguintes unidades:

Complexo Penitenciário de Rio Branco

Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro

Unidade de Recolhimento Provisório

Unidade de Regime Fechado

Unidade de Regime Fechado Feminina

As reivindicações são feitas há algum tempo pelos presos para Iapen. Em nota, o instituto afirmou que vem atendendo aos pedidos parcialmente.

Os presos cobram melhorias em pelo menos sete áreas:

Alimentação – presos reclamam da qualidade da comida oferecida, da estrutura da cozinha que precisa de manutenção, aumento das vasilhas de alimentação caseira;

Vagas – manifestantes exigem mais vagas de artesanato para redução de pena;

Saúde/Educação e Assistência social – oferecimento de mais serviços de saúde, assistência e jurídicos na unidade;

Visitas – presos querem que visitantes amigos sejam autorizados a entrarem com comida no presídio e também que autorização de visitas seja estendida para pessoas que respondem processos;

Água – manifestantes reclamam que falta água nas unidades.

Grupo fechou parte da Avenida Ceará, em frente ao Terminal Urbano, no Centro, nesta terça-feira (27) — Foto: Agatha Lima/Rede Amazônica Acre