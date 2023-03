Levantamento do Anuário: “Mulheres ganham espaço e força no cooperativismo acreano”

Cada vez mais as mulheres ganham protagonismo no cooperativismo no Brasil, é o que aponta o levantamento do Anuário Brasileiro do Cooperativismo de 2022. No Brasil, as cooperativas atuam em sete setores – agropecuário, crédito, consumo, infraestrutura, saúde, transporte e em trabalho, produção de bens e serviços. Em 2021, havia 4.880 cooperativas no país, com 18,8 milhões de cooperados, um acréscimo de 9% em relação ao ano anterior.

No Acre, estima-se que se tenha mais de 40 mil cooperados, desse total, cerca de 16% são mulheres. O destaque é para as cooperativas de crédito, seguido pelas de saúde, onde a quantidade de mulheres já se aproxima dos 50% do total da força de trabalho.

De estagiária a presidente: Ediana Magela, presidente da Uniodonto Rio Branco, relata como superou as dificuldades até chegar no topo da carreira profissional.

Mãe de três filhos, com duas formações superiores – Ciências Contábeis e Odontologia, Ediana Magela, reeleita presidente da Uniodonto – Sociedade Cooperativa de Serviços Odontológicos de Rio Branco, é uma das mulheres de destaque nesse setor. Ela relata os desafios que enfrentou para conseguir enfrentar a tripla jornada – estudar, trabalhar e cuidar dos filhos, e os segredos para ter sucesso na profissão que escolheu.

“Comecei como estagiária na Uniodonto em 1999. Nessa época eu era estudante de Ciências Contábeis, mas já era mãe de dois meninos e de uma menina, casei muito jovem. A decisão de cursar odontologia foi bem repentina, apesar de já ter vontade de fazer o curso, mas não tinha condições de pagar, surgiu a oportunidade de conseguir uma bolsa de 50% do valor da mensalidade, fui lá e fiz. Não foi fácil conciliar tudo, eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, mas com muito esforço e o apoio de muita gente, consegui”, conta.

Ediana lembra que logo que se formou, já encarou a especialização em Endodontia, que fez em Campinas, e que muitas vezes precisou se deslocar até Porto Velho de ônibus, para de lá pegar o voo até São Paulo, mas uma etapa que também venceu e concluiu com mérito. Depois veio mais uma especialização em Saúde Pública, dessa vez pela Universidade Federal do Acre. Com a graduação em Ciências Contábeis, veio a promoção para o setor financeiro da Cooperativa, depois foi promovida a gerente e em seguida convidada a fazer parte da diretoria da Uniodonto como secretária. Ao mesmo tempo conciliava os afazeres de seu consultório, onde exercia com plenitude a profissão de odontóloga.

Cooperativismo alia inovação e responsabilidade social

Reeleita recentemente para presidir a Uniodonto Rio Branco por mais quatro anos, cooperativa que hoje reúne 30 cooperados na área de odontologia na capital acreana, Ediana Magela, fala da satisfação e das metas propostas para esse novo mandato, com vistas a melhorar os serviços e ampliar a rede de atendimento à população.

“Esse modelo de trabalho em cooperativa é inovador e veio para ficar. A filosofia que norteou a fundação da Uniodonto permanece até hoje no sistema. O compromisso foi o de eliminar intermediários na assistência odontológica, oferecendo um serviço de qualidade e com preços acessíveis, atuando pela constante redução nos custos do tratamento odontológico, para que mais pessoas tenham acesso aos consultórios. A Uniodonto é uma das líderes deste segmento de mercado, seja pelo número de usuários ou pela diversidade dos planos que sempre oferece aos seus clientes”, finalizou.

