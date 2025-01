Justiça do Trabalho reconhece vínculo de curto prazo e reforça transparência no julgamento

Nos Fóruns Trabalhistas de Rio Branco (AC) e Ji-Paraná (RO) os expedientes presenciais estão suspensos, devido a reformas nas unidades – Foto: Assessoria

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) retomou suas atividades na última terça-feira, 7 de janeiro, após o recesso forense, com a regular distribuição de processos e atendimento à comunidade jurídica e à população. No entanto, os prazos processuais, audiências e sessões de julgamento permanecerão suspensos até o dia 20 de janeiro, conforme o artigo 291 do Regimento Interno do Tribunal e o artigo 220 do Código de Processo Civil (CPC).

A partir do dia 20 de janeiro, as audiências, sessões de julgamento e a contagem dos prazos processuais serão retomadas normalmente. O calendário do TRT-14 pode ser consultado aqui, para informações detalhadas sobre as datas do ano de 2025.

Devido a reformas, o expediente presencial nas unidades de Rio Branco/AC e Ji-Paraná/RO está suspenso. No Fórum Trabalhista de Rio Branco, a suspensão do atendimento presencial será mantida até 28 de fevereiro de 2025, enquanto no Fórum de Ji-Paraná a medida segue até 31 de janeiro de 2025, com o trabalho remoto sendo adotado nessas localidades. A suspensão do trabalho presencial nessas unidades foi prorrogada pelo atual presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, por meio das Portarias de n. 0026 e 0027, ambas de 6 de janeiro de 2025. (confira aqui).

Atendimento ao público

O atendimento ao público nas unidades judiciais e administrativas do TRT-14 funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30 (exceto em feriados). A sociedade pode buscar informações e serviços da Justiça Trabalhista tanto de forma presencial quanto virtual, por meio do Balcão Virtual.

Para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho, com maior comodidade e agilidade no atendimento, o TRT da 14ª Região oferece o Atendimento Virtual por meio da Coordenadoria de Atendimento e Atermação Virtual (CAAV), para informações ou ajuizamento de ações trabalhistas. O atendimento está disponível nos estados de Rondônia e Acre, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30, pelos seguintes canais: