Justiça do Trabalho realizará palestras sobre o contexto da pandemia e lançará campanha em Cruzeiro do Sul

Evento acontece de forma telepresencial e será aberta para o público em geral

Secom / TRT14 – A Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC promoverá nesta sexta-feira (26/11) palestras telepresenciais que tratam sobre os cuidados com o retorno de atividades presenciais no trabalho e as tecnologias em tempos de pandemia. A iniciativa marcará o lançamento de uma campanha de arrecadação de donativos para atender a Fundação Dom José Hascha (Lar dos Vicentinos), como parte do programa institucional “Justiça do Trabalho Solidária”.

O evento que será transmitido ao vivo, a partir das 18h30 (horário do AC) e 19h30 (horário de RO), no canal oficial da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC) no YouTube (acesse aqui), trará na primeira palestra o juiz titular da referida Vara, Augusto Nascimento Carigé, para tratar do tema relacionado aos cuidados no retorno às atividades laborais presenciais no ambiente de trabalho em época de Covid-19. Em seguida, a advogada atuante há 22 anos e presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Cruzeiro do Sul/AC, Núbia Sales de Melo, falará sobre o uso e importância da tecnologia em tempos de pandemia.

A participação é aberta ao público. Para os servidores do Regional interessados, as horas das palestras serão computáveis para o adicional de qualificação, mediante assinatura da frequência eletrônica.

Ação Social

A campanha consistirá na arrecadação de fraldas geriátricas e cestas básicas para atender os cerca de 26 idosos que estão sob os cuidados do Lar dos Vicentinos. As doações podem ser realizadas até 14 de dezembro, na Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul/AC (posto de arrecadação) já que a entrega ocorrerá no dia seguinte. Os doadores também podem optar em colaborar via transferência bancária (Banco do Brasil – Agência 0234-8 – Conta da Fundação n. 24.762-6, CNPJ nº 04.510.368/0001-50), da Fundação Dom José Hascher – Lar dos Vicentinos.

Em consonância com o novo Plano Estratégico Participativo 2021-2026 do Regional, no que se refere ao macrodesafio “Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade”, a mobilização solidária faz parte também de um compromisso registrado na ata de correição ordinária realizada na VT em 17 e 18 deste mês.

“Importante frisar que ações como essa visam aproximar ainda mais a Justiça do Trabalho da 14ª Região dos cidadãos, levando cidadania e ampliando as interações sociais, em prol do trabalho de responsabilidade social efetiva”, ressaltou a presidente e corregedora do TRT-RO/AC, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima.

Outras informações sobre a ação podem ser consultadas junto à Secretaria da Vara, por meio do e-mail [email protected], telefones (68) 99986-1560 | (68) 99971-1638 ou através do Balcão Virtual (acesse aqui).

