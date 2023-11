Justiça do Trabalho da 14ª Região, Rondônia e Acre, apoia a Campanha “24h pelo Diabetes”

Sede do TRT 14 – Foto: Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) uni forças com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) para conscientizar a população sobre a retinopatia diabética, uma complicação da diabetes que pode levar à cegueira se não for tratada adequadamente. O TRT-14 apoia a iniciativa e destaca a necessidade de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da doença, aos seus magistrados (as), servidores(as) e população em geral.

A campanha “24h pelo Diabetes”, promovida e organizada pelo CBO, já é uma tradição. Este ano, o evento virtual está marcado para o último sábado de novembro (25) e terá início às 9 horas (horário de Brasília). Durante essas 24 horas, uma ampla gama de conteúdo de qualidade estará disponível para aqueles que desejam aprender mais sobre a diabetes, seus mecanismos e formas de prevenção, controle e tratamento.

O objetivo é fornecer informações seguras e de qualidade ao público, com mensagens claras e objetivas, além de oferecer dicas culinárias e orientações relacionadas a práticas esportivas como parte do autocuidado.

A programação da maratona virtual inclui palestras, debates, entrevistas e reportagens, abordando desde a explicação de mitos e verdades relacionados à diabetes até questões sobre políticas públicas e direitos do paciente no Sistema Único de Saúde (SUS).

A campanha “24h pelo Diabetes” é multidisciplinar e busca esclarecer as dúvidas recorrentes que surgem a milhares de pessoas no enfrentamento da diabetes. Um dos destaques da campanha é o quadro “Pergunte ao Doutor”, onde várias fontes médicas especializadas estarão disponíveis para responder às inúmeras questões sobre a diabetes e suas consequências.

O presidente do CBO, Cristiano Caixeta Umbelino, enfatiza a importância da abordagem multidisciplinar: “queremos proporcionar ao público uma verdadeira imersão em saúde e autocuidado. Para isso, contamos com uma abordagem multidisciplinar, facilitando a compreensão da diabetes como uma condição que requer a incorporação de novos hábitos em diversos setores da vida do paciente, bem como a importância do diagnóstico precoce e do tratamento contínuo.”

Todas as atividades da maratona serão transmitidas no canal oficial do CBO no YouTube ao longo do dia. A ação faz parte da programação do Novembro Azul, campanha nacional que destaca os cuidados e a prevenção contra o diabetes. O CBO organiza mutirões de atendimento em todo o país durante o mês de novembro, oferecendo exames específicos voltados principalmente para o diagnóstico precoce da retinopatia diabética.

O site do “24h pelo Diabetes” – edição 2023 – será atualizado ao longo do mês de novembro com diversos conteúdos relacionados ao tema, como vídeos educativos, podcasts e depoimentos de celebridades em apoio à campanha.

Os esforços conjuntos do CBO e do TRT-14 demonstram o compromisso com a saúde, e é um exemplo de como as instituições podem se unir para combater uma questão de saúde pública e educar a comunidade sobre a prevenção e o tratamento de doenças como a retinopatia diabética.