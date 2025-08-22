Geral
Justiça confirma justa causa de vendedora que trocou o trabalho por apostas no “Jogo do Tigrinho”
Decisão aponta que uso do celular para apostas no horário de trabalho, além de outras irregularidades, quebra o dever de lealdade profissional – Foto: Reprodução
A 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho reconheceu a validade da dispensa por justa causa de uma trabalhadora por utilizar o celular para realizar apostas no chamado “Jogo do Tigrinho” durante o expediente. A vendedora teve seu pedido de reintegração e pagamento de verbas trabalhistas negado, e o juízo declarou condutas consideradas graves, como atrasos frequentes, desorganização no atendimento, uso indevido de bens da empresa e prática de jogos de azar durante o expediente.
Na sentença, o juiz substituto da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, Charles Luiz de Trois, reconheceu que a conduta da profissional, que atuava como vendedora, violou os princípios da boa-fé e da fidúcia necessários à relação de emprego. A empresa apresentou provas em capturas de tela, obtidas por meio do aplicativo de mensagens da própria empregada, que demonstravam o envolvimento com jogos de azar no horário de trabalho.
A decisão considerou, dentre as diversas irregularidades, que a prática reiterada de apostas durante a jornada de trabalho comprometeu de forma significativa a confiança entre empregador e empregada, configurando falta grave. Segundo o magistrado, os atrasos, a desorganização no atendimento, uso indevido de bens e, inclusive, a prática de jogos de azar “evidencia a quebra de confiança, elemento essencial na relação de emprego”.
A defesa da trabalhadora alegava que a demissão teria ocorrido sem aviso prévio e sem o devido pagamento das verbas rescisórias, além de requerer o reconhecimento de vínculo empregatício e diferenças salariais. No entanto, apesar do reconhecimento do vínculo de emprego, o juiz entendeu que o encerramento do contrato por justa causa foi amparado por provas robustas e legais, ainda que a relação das partes estivesse de modo informal.
Com isso, os pedidos da autora foram julgados parcialmente procedentes, mas, quanto ao término da relação contratual, prevaleceu o entendimento de que “a justa causa é a penalidade máxima aplicada ao empregado, exigindo prova inequívoca da falta cometida — e, no caso em análise, essa prova foi produzida e anexada aos autos”, conforme fundamentado na decisão.
Santuário de São Peregrino inicia nesta quinta-feira 8º Cerco de Jericó com o tema “Dá-me tua graça”
O 8º Cerco de Jericó do Santuário de São Peregrino, em Rio Branco, começa nesta quinta-feira, dia 7 de agosto. O evento religioso presidido pelo frei Renan Barros deve atrair milhares de fiéis.
Com o tema “Dá-me tua graça”, o Cerco de Jericó será realizado em sete quintas-feiras. Assim, inicia-se em 7 de agosto e vai até o dia 18 de setembro. A programação começa às 16h com as confissões. Às 17h será aberta a praça de alimentação. Às 18h haverá o Santo Terço, e às 19h será celebrada a Santa Missa seguida de um momento profundo de Adoração ao Santíssimo Sacramento.
O Santuário de São Peregrino fica localizado na Rua Rio de Janeiro, bairro Floresta, em Rio Branco. A igreja contará com uma mega estrutura que engloba telões, equipamentos de som, tendas na área externa com muitas cadeiras a fim de garantir que todos os presentes sejam bem acolhidos.
Além disso, o 8º Cerco de Jericó será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do frei Renan Barros.
“O Cerco de Jericó tem proporcionado experiências de profundo encontro com o Senhor, de crescimento na fé, de curas e milagres. Esta será mais uma oportunidade para nos voltarmos ao Senhor e recebermos Dele todo o Seu amor. Venham viver conosco essa experiência única”, convida frei Renan Barros.
