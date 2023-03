Instituto Nacional de Meteorologia voltou a emitir alerta laranja de chuvas intensas para todo o Acre

A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos que podem chegar de 60 a 100 quilômetros por hora. Há ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As instruções dadas são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Enchentes no Acre

Seis municípios acreanos decretaram situação de emergência: Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Sena Madureira. No sábado (25), o governo federal reconheceu a situação de emergência em Rio Branco por causa dos estragos causados pelas chuvas e nessa quarta (29) fez o reconhecimento da situação de emergência de Brasileia, Assis Brasil e Xapuri.

Ao todo, mais de 3,3 mil pessoas estão desabrigadas no estado por conta da cheia de rios e do transbordamento de igarapés. Além disso, mais de 13,5 mil estão desalojadas, ou seja, tiveram que ir para casas de parentes e amigos.

No domingo (26), os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, chegaram ao Acre para um sobrevoo pelas áreas alagadas. Eles percorreram os bairros, conversaram com moradores e garantiram a liberação imediata de R$ 1,4 milhão para ajuda humanitária.

Nas últimas 24 horas, choveu apenas 0,8 milímetros em Rio Branco. Desde quinta, quando as chuvas intensas começaram a atingir a capital, resultando em enxurrada de igarapés e cheia do rio, já são mais de 280 milímetros, mais do que o total esperado para todo o mês de março, que era de 270,1 mm. Do G1 Acre