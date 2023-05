Indígenas são impedidos de entrar em igreja e acusam segurança de racismo; Boletim de ocorrência foi registrado

Indígenas foram impedidos de entrar na Igreja Batista do Bosque na última quinta-feira (25) – Foto: Reprodução

Três indígenas da etnia Kaxarari registraram um boletim de ocorrência por racismo e agressão praticados, supostamente, por um segurança da Igreja Batista do Bosque (IBB), na Estrada do Calafate, em Rio Branco. Os rapazes alegaram que foram impedidos de entrar no templo na última quinta-feira (25) e participar do culto.