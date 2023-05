Indígena é aprovado na OAB-AC; Heliton Kaxinawá, de 23 anos, ainda está cursando o 9º período de direito

A Universidade Federal do Acre (UFAC), divulgou nesta semana, a relação dos professores da Secretaria de Educação de Porto Walter aprovados no curso de Pedagogia ofertados pela instituição por meio do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). Ao todo 30 professores no exercício da docência na rede pública ingressarão no nível superior.

Os aprovados devem entregar a documentação obrigatória em envelope lacrado na SEMEC até o dia 21 de maio. A documentação exigida será enviada para a Secretaria Institucional do PARFOR na UFAC.

O Secretário de Educação, Ericson Araújo, ressaltou a importância do programa. “Alcançamos um ótimo resultado com a aprovação destes professores. O PARFOR tem desempenhado um papel fundamental na qualificação do ensino básico ao promover a formação dos professores que já atuam na rede pública. Essas ações vão de encontro com a política educacional da gestão do Prefeito César”, enfatiza.

O Prefeito César Andrade comemora os resultados. “A UFAC tem sido uma parceira quando se fala em levar pro interior um curso universitário. Todas as turmas que já se formaram tiveram o apoio irrestrito da nossa gestão, e com essa nova turma não será diferente. Essas vagas certamente atenderão aqueles que estão em exercício do magistério, mas sem ter título universitário. Temos que preparar eles para cuidar das novas gerações”, disse.