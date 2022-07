Incêndio de grandes proporções atinge loja de produtos agropecuários no centro de Rio Branco

Segundo informações do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o combate total das chamas deve entrar pela madrugada.

Em nota, os bombeiros informaram que a estrutura do prédio, que possui mais de 1000m2 , está comprometida, impossibilitando a entrada dos bombeiros militares no local. “A empresa trabalha com produtos químicos, altamente inflamáveis e que facilitam a evolução do incêndio. Até o fechamento desta nota, as equipes do Corpo de Bombeiros continuavam trabalhando para conter o incêndio e resguardar os bens das edificações nas proximidades.”

Populares que estavam nas proximidades acionaram os bombeiros via Centro de Operações Policiais Militares (Copom) quando o fogo começou. Além dos bombeiros, homens da Força Nacional que estão na cidade ajudam a combater o fogo. Ainda não é possível saber onde o incêndio começou.