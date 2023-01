Ieptec alinha detalhes para apresentação de programa de trabalho dos primeiros cem dias de gestão

A reunião debateu as últimas tratativas referentes ao plano de trabalho do Ieptec para os primeiros cem dias da nova gestão do governo. Foto: Assessoria Ieptec

Assessoria – Equipes das diretorias de Ensino, de Desenvolvimento, do Itinerário Formativo, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Setor Pedagógico e Curricular e da Divisão Ensino a Distância do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr estiveram reunidas nesta segunda-feira, 9, na sede do instituto, em Rio Branco. Em pauta, o programa de trabalho da pasta para os primeiros cem dias de governo.

No relatório a ser apresentado à Casa Civil, são citadas as ações programadas, alinhadas e prontamente definidas pelas equipes do Ieptec. “Foi uma reunião bastante proveitosa, em que conseguimos dar ênfase às agendas positivas para os primeiros cem dias de governo. Planejamos certificar mais de 1.500 educandos, e deixamos isso tudo muito azeitado na reunião”, explicou a diretora de Ensino, Mara Lima.

Outras demandas a serem executadas no período dizem respeito à organização de material didático, contratações e capacitações de profissionais da área da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), além de dar continuidade à reforma do prédio onde funcionava o Centro em Serviços Campos Pereira, localizado na Cidade do Povo, na capital. “Eu acredito que teremos ações bem exitosas nesses primeiros cem dias”, complementou Mara Lima.

Com isso, a autarquia demostra comprometimento quanto à organização das ações, levando em consideração o grau de prioridade, otimizando as atividades a serem realizadas, que devem resultar na entrega de resultados cada vez mais promissores.

“Estamos trabalhando para entregar, ao fim dos cem dias, todas as nossas metas concluídas ao governador Gladson Cameli e à população”, ressaltou o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley Neto.

Todos os representantes de departamentos participaram e deram sua contribuição na confecção do relatório – Foto: Assessoria Ieptec