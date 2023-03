Homem atingido por explosão no shopping de Rio Branco teve 18% do corpo queimado

O eletricista teve cerca de 18% do corpo queimado e segue internado no Pronto Socorro da capital. Foto: Gabriela Gasparin/G1

O eletricista que ficou ferido após ser atingido por uma explosão em um quadro de distribuição de energia na área externa do Via Verde Shopping, em Rio Branco, teve cerca de 18% do corpo queimado e segue internado no Pronto Socorro da capital. A informação foi confirmada nesta terça-feira (7) pela direção da unidade. Com informações do G1 Acre.

O trabalhador, que não teve o nome revelado, está na clínica médica do PS, em estado de saúde estável. Ele teve queimaduras de segundo grau no braço e tórax e passou por um procedimento chamado desbridamento, para retirada da pele queimada e morta com o intuito de evitar infecções.

A administração do shopping relatou que, no momento do incidente, o homem realizava um trabalho de manutenção no empreendimento. Esclareceu ainda que ele faz parte do quadro de funcionários de uma prestadora de serviços.

O shopping disse ainda que a prestadora de serviços terceirizados é responsável pelos “procedimentos, profissionais e equipamentos adotados, nos termos da norma legal vigente.”

“No momento do incidente, agimos de acordo com os procedimentos padrões e prestamos socorro à vítima até que os profissionais de saúde chegassem ao local”, complementou a nota.

O homem foi resgatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, levado ao Pronto Socorro da capital.

