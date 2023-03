Governo federal reconheceu situação de emergência em Rio Branco por causa das chuvas intensas

Família tenta deixar área alagada no bairro Habitasa, em Rio Branco – Foto: Cassius Afonso / Rede Amazônica Acre

O nível do Rio Acre continua subindo na capital acreana neste domingo (26). A cidade voltou a registrar chuvas fortes e mais bairros são atingidos pelas águas do manancial. Com isso, as primeiras famílias estão sendo levadas para o abrigo montado no Parque de Exposições Wildy Viana. Há outros 32 abrigos montados em escolas e igrejas de Rio Branco.

Pelo menos oito famílias estão abrigadas no parque, conforme a Defesa Civil Municipal. Na capital, há 1.726 pessoas em abrigos e a estimativa é de que o número desalojados seja acima de 3 mil pessoas. Segundo o governo do estado, há 32 abrigos em escolas com famílias atingidas pela enchente do Rio Acre e enxurrada dos igarapés. O nível do rio Acre é de 16,53 metros.

Também neste domingo, os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, chegaram ao Acre para um sobrevoo pelas áreas alagadas.

Eles percorreram os bairros, conversaram com moradores e garantiram a liberação imediata de R$ 1,4 milhão para ajuda humanitária.

Águas do Rio Acre continuam subindo na capital acreana – Foto: Cassius Afonso / Rede Amazônica Acre

Quatro municípios acreanos decretaram situação de emergência: Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia. No sábado (25), o governo federal reconheceu a situação de emergência em Rio Branco por causa dos estragos causados pelas chuvas.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, explicou que as equipes de resgate e assistência ainda não autorizaram o retorno dos moradores desabrigados pela enxurrada dos igarapés para casa.

“As pessoas que estão nos abrigos ainda não estão voltando, que onde temos o controle. Então, aquela pessoa que estava na casa de parentes pode voltar por conta dela, sem problemas, inclusive, me pediram um parecer e podem voltar, mas não estamos fazendo retorno de pessoas”, confirmou. Veja mais no G1 Acre

Enchente afeta mais de 30 mil pessoas em Rio Branco – Foto: Cassius Afonso / Rede Amazônica Acre