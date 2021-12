Funtac realiza sondagem de solo para garantir segurança na construção da ponte de Brasileia

A revitalização da sinalização proporciona uma maior segurança aos participantes do trânsito – Foto: cedida

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, está realizando a atualização da programação semafórica e sinalização de travessia de pedestres nos cruzamentos da cidade.

A ação teve início na última quinta-feira, 9, e está prevista para finalizar no dia 22 de dezembro. A população cruzeirense também recebe a instalação de sinalização específica para pedestres nos semáforos, que são os chamados grupos focais, com figuras humanas nas cores verde e vermelha.

“O objetivo da nossa ação é proporcionar mais segurança e fluidez ao trânsito, bem como auxiliar na indicação do momento em que o pedestre poderá fazer a travessia segura”, informou Judeilson Ferreira, coordenador da Engenharia de Trânsito do Detran.

Em Mâncio Lima

Servidores da 9ª Circunscrição Regional de Trânsito (9ª Ciretran) de Mâncio Lima, realizam, durante esta semana, a implantação e revitalização de 4 faixas de pedestres no município. A ação faz parte do planejamento de engenharia de tráfego do Detran e vai proporcionar aos moradores do município uma travessia mais segura.

Atualização da programação semafórica acontece nas principais vias de Cruzeiro do Sul – Foto: cedida

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.