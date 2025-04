Está chegando o 3º Fogo que Cura – O Churrasco que Transforma Vidas! Será no dia 10 de maio na Chácara Modelo, em Rio Branco

Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Defesa Civil Municipal sob o comando do Capitão Sandro, realizou o monitoramento das primeiras áreas atingidas pela subida das águas do Rio Acre, que marcou as 8h 10,05 Metros.

As equipes vistoriaram regiões do Bairro Olegário França e Cageacre, acompanhando em tempo real o nível do rio.

A Defesa Civil já está com grupos de prontidão para atuar, caso seja necessário realizar a remoção de famílias das áreas de risco.

Canais de atendimento

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone: (68) 99250-8970.

A Prefeitura reforça a importância de que os moradores das áreas próximas ao rio fiquem atentos às atualizações e sigam as orientações das autoridades.