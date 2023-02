Erisson, o Sargento do Trisal, é expulso na PM; Nery tentou assassinar um estudante de medicina em 2021

Ac24horas – O Comandante Geral da Polícia Militar do Acre, Coronel Luciano Dias Fonseca, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 9, portaria que expulsa o sargento, Erison de Melo Nery, da Polícia Militar.

No texto da portaria, o comando da PM explica que a expulsão de Erison é baseada no que dispõe sobre a Exclusão a Bem da Disciplina. “Excluir, a Bem da Disciplina, o 3º SGT PM RG 4058 Erisson de Melo Nery das fileiras da Polícia Militar do Estado do Acre/PMAC. Determinar à Chefe da Divisão de Recursos Humanos Militar – DRHM/PMAC, que tome as providências legais e necessárias quanto à devolução do fardamento, da pasta de alterações e da identidade militar do referido 3º SGT PM, remetendo o primeiro para o Almoxarifado e o segundo e terceiro para a DRH/Seção de Identificação, bem como, a restituição dos equipamentos, apetrechos e materiais bélicos pertencentes à Polícia Militar do Acre, sob a cautela do militar”, diz o texto do documento publicado no Diário Oficial.

Nery ganhou notoriedade ao fazer parte de um trisal com outras duas mulheres, e compartilhar a rotina nas redes sociais. No dia 28 de novembro do ano de 2021, ele atirou contra o estudante de medicina Flávio Endres de Jesus Ferreira.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a tentativa de assassinato teria ocorrido após uma desentendimento causado por ciúmes de uma de suas esposas. A justiça determinou a prisão de Nery que está detido no Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Além da tentativa de homicídio, o agora ex-sargento, também responde pela morte de um adolescente de 13 anos, ocorrido em 2017, em Rio Branco. O jovem teria, junto com outros comparsas, tentado furtar a casa de Nery.

