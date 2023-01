Energisa prorroga campanha de negociação com condições facilitadas; A empresa prorrogou até 1º de março

Clientes que possuem faturas de energia em atraso ganharam mais facilidades para negociar os débitos com a Energisa. A empresa prorrogou até 1º de março a campanha de negociação que oferece condições especiais.

É a oportunidade de zerar as dívidas no ano novo, com isenção de 100% em juros, multa e correção monetária para quem pagar à vista, chegando, assim, a até 50% de desconto do valor pendente, ou o parcelamento em até 48 vezes no boleto ou cartão, de acordo com o perfil da dívida.

Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais como o WhatsApp da Gisa, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br, tendo em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

A negociação também pode ser feita nas agências de atendimento presencial.