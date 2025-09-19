Geral
Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne 5 mil fiéis em noite de fé, louvor e adoração no Ginásio do Sesc
Geral
Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne multidão em noite de fé em Rio Branco – Fotos: Pascom / Cedidas
O encerramento do 8º Cerco de Jericó – Dá-me Tua Graça, da Paróquia São Peregrino, foi realizado nesta quinta-feira, 18, no Ginásio do Sesc Bosque. A organização do evento estima que cerca de 5 mil fiéis participaram do momento de louvor, fé e oração.
A celebração foi presidida com fervor pelo Frei Renan Barros e concelebrada por Frei Agnaldo, Frei Gilson, Frei Fábio, Padre Erenildo, Padre Antonio Menezes e o Diácono Jeam, que conduziram o povo à verdadeira experiência do amor divino.
A programação teve início com o Santo Terço Mariano, conduzido pelo grupo do Terço dos Homens, que preparou espiritualmente os corações para tudo o que o Senhor iria realizar. Em seguida, a alegria tomou conta com os pocket shows do Padre Erenildo e Frei Renan.
Durante a Santa Missa, Frei Renan, em sua inspirada homilia, proclamou palavras de ousadia e amor. “O Cerco de Jericó quer dizer a você: Deus te ama! E esse amor muda tudo. Talvez você ainda não tenha reconhecido, mas há algo grandioso na sua vida. Estar aqui é uma graça de Deus! Entregue seus planos a Jesus. Sozinhos, não conseguimos, mas com Ele, tudo se transforma. Por isso, consagre tudo ao Senhor e deixe Jesus agir”.
O ponto mais marcante da noite foi, sem dúvidas, a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Um momento de céu aberto, em que as sete voltas foram dadas ao redor do ginásio, representando a queda das muralhas, como em Jericó.
Na ocasião, também foi celebrado o aniversário do Frei Renan, que tem se entregado com coragem e amor à missão de evangelizar, arrastando multidões à igreja.
Geral
Mais de 5 mil são esperados na última noite do Cerco de Jericó, no Ginásio do Sesc Bosque
A última noite do 8⁰ Cerco de Jericó, realizado pela Paróquia de São Peregrino, deve reunir mais de 5 mil pessoas, nesta quinta-feira, 18, no Ginásio do Sesc Bosque.
O Cerco de Jericó, está sendo realizado desde o dia 7 de agosto. Essa será a última, das sete missas, contudo, em novo local. Nas noites anteriores, o evento religioso vinha sendo sediado no Santuário de São Peregrino, mas, o encerramento, nesta quinta-feira, será no Ginásio do Sesc Bosque.
Comandado pelo Frei Renan Barros, o Cerco de Jericó conta com a participação de fiéis de Rio Branco e do interior do Estado, que se organizam em caravanas para participar das missas.
Nesta quinta-feira, 18, a programação inicia às 16 horas, com confissões, shows com Frei Renan e Padre Erenildo, seguido da Santa Missa.
Os fiéis também podem levar 1kg de alimento não perecível como gesto de solidariedade.
“O Cerco de Jericó é um momento de muita fé. São sete quintas de oração e louvor a Deus. Como o Santuário de São Peregrino mal comporta mais o grande número de fiéis, decidimos realizar essa última noite no ginásio do Sesc. Será um momento de renovação da fé, louvor a Deus, com bênçãos sendo derramadas sobre nossas famílias”, explica Frei Renan.
Programação
16h – Confissões
17h – Abertura da praça de alimentação
17h30 – Santo Terço
18h – Pocket show – Pe. Erenildo
18h30 – Pocket show – Frei Renan
19h – Santo Terço de Jesus das Santas Chagas
19h15 – Santa Missa
