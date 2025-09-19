Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne 5 mil fiéis em noite de fé, louvor e adoração no Ginásio do Sesc

Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne multidão em noite de fé em Rio Branco – Fotos: Pascom / Cedidas

O encerramento do 8º Cerco de Jericó – Dá-me Tua Graça, da Paróquia São Peregrino, foi realizado nesta quinta-feira, 18, no Ginásio do Sesc Bosque. A organização do evento estima que cerca de 5 mil fiéis participaram do momento de louvor, fé e oração.

A celebração foi presidida com fervor pelo Frei Renan Barros e concelebrada por Frei Agnaldo, Frei Gilson, Frei Fábio, Padre Erenildo, Padre Antonio Menezes e o Diácono Jeam, que conduziram o povo à verdadeira experiência do amor divino.

A programação teve início com o Santo Terço Mariano, conduzido pelo grupo do Terço dos Homens, que preparou espiritualmente os corações para tudo o que o Senhor iria realizar. Em seguida, a alegria tomou conta com os pocket shows do Padre Erenildo e Frei Renan.

Durante a Santa Missa, Frei Renan, em sua inspirada homilia, proclamou palavras de ousadia e amor. “O Cerco de Jericó quer dizer a você: Deus te ama! E esse amor muda tudo. Talvez você ainda não tenha reconhecido, mas há algo grandioso na sua vida. Estar aqui é uma graça de Deus! Entregue seus planos a Jesus. Sozinhos, não conseguimos, mas com Ele, tudo se transforma. Por isso, consagre tudo ao Senhor e deixe Jesus agir”.

O ponto mais marcante da noite foi, sem dúvidas, a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Um momento de céu aberto, em que as sete voltas foram dadas ao redor do ginásio, representando a queda das muralhas, como em Jericó.

Na ocasião, também foi celebrado o aniversário do Frei Renan, que tem se entregado com coragem e amor à missão de evangelizar, arrastando multidões à igreja.