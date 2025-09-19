Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Geral

Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne 5 mil fiéis em noite de fé, louvor e adoração no Ginásio do Sesc

Publicados

19 de setembro de 2025

Geral

Encerramento do 8º Cerco de Jericó reúne multidão em noite de fé em Rio Branco – Fotos: Pascom / Cedidas

O encerramento do 8º Cerco de Jericó – Dá-me Tua Graça, da Paróquia São Peregrino, foi realizado nesta quinta-feira, 18, no Ginásio do Sesc Bosque. A organização do evento estima que cerca de 5 mil fiéis participaram do momento de louvor, fé e oração.

A celebração foi presidida com fervor pelo Frei Renan Barros e concelebrada por Frei Agnaldo, Frei Gilson, Frei Fábio, Padre Erenildo, Padre Antonio Menezes e o Diácono Jeam, que conduziram o povo à verdadeira experiência do amor divino.

A programação teve início com o Santo Terço Mariano, conduzido pelo grupo do Terço dos Homens, que preparou espiritualmente os corações para tudo o que o Senhor iria realizar. Em seguida, a alegria tomou conta com os pocket shows do Padre Erenildo e Frei Renan.

Durante a Santa Missa, Frei Renan, em sua inspirada homilia, proclamou palavras de ousadia e amor. “O Cerco de Jericó quer dizer a você: Deus te ama! E esse amor muda tudo. Talvez você ainda não tenha reconhecido, mas há algo grandioso na sua vida. Estar aqui é uma graça de Deus! Entregue seus planos a Jesus. Sozinhos, não conseguimos, mas com Ele, tudo se transforma. Por isso, consagre tudo ao Senhor e deixe Jesus agir”.

Leia Também:  Funcionária da RBTrans é agredida durante assalto em Rio Branco

O ponto mais marcante da noite foi, sem dúvidas, a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Um momento de céu aberto, em que as sete voltas foram dadas ao redor do ginásio, representando a queda das muralhas, como em Jericó.

Na ocasião, também foi celebrado o aniversário do Frei Renan, que tem se entregado com coragem e amor à missão de evangelizar, arrastando multidões à igreja.

Geral

Mais de 5 mil são esperados na última noite do Cerco de Jericó, no Ginásio do Sesc Bosque

Publicados

1 dia atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

A última noite do 8⁰ Cerco de Jericó, realizado pela Paróquia de São Peregrino, deve reunir mais de 5 mil pessoas, nesta quinta-feira, 18, no Ginásio do Sesc Bosque.

O Cerco de Jericó, está sendo realizado desde o dia 7 de agosto. Essa será a última, das sete missas, contudo, em novo local. Nas noites anteriores, o evento religioso vinha sendo sediado no Santuário de São Peregrino, mas, o encerramento, nesta quinta-feira, será no Ginásio do Sesc Bosque.

Comandado pelo Frei Renan Barros, o Cerco de Jericó conta com a participação de fiéis de Rio Branco e do interior do Estado, que se organizam em caravanas para participar das missas.

Nesta quinta-feira, 18, a programação inicia às 16 horas, com confissões, shows com Frei Renan e Padre Erenildo, seguido da Santa Missa.

Os fiéis também podem levar 1kg de alimento não perecível como gesto de solidariedade.

“O Cerco de Jericó é um momento de muita fé. São sete quintas de oração e louvor a Deus. Como o Santuário de São Peregrino mal comporta mais o grande número de fiéis, decidimos realizar essa última noite no ginásio do Sesc. Será um momento de renovação da fé, louvor a Deus, com bênçãos sendo derramadas sobre nossas famílias”, explica Frei Renan.

Leia Também:  Prefeito de Brasiléia garante limpeza das ruas da Agrovila do km 26

Programação

16h – Confissões

17h – Abertura da praça de alimentação

17h30 – Santo Terço

18h – Pocket show – Pe. Erenildo

18h30 – Pocket show – Frei Renan

19h – Santo Terço de Jesus das Santas Chagas

19h15 – Santa Missa

