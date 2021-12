Empresa de ônibus tem contratos encerrados e deixa de operar em 4 cidades do Acre por má prestação de serviço

Empresa deve apresentar melhorias nas demais linhas de ônibus para não perder contrato unilateral — Foto: Reprodução/Rede Sociais

A empresa de ônibus intermunicipal Petroacre teve contratos extintos pelo Conselho Superior (Consup), da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), e deixa de operar em quatro cidades do Acre e na Vila do V, no interior. O conselho declarou caducidade dos contratos por causa de má prestação de serviço.

O Consup é formado por representantes de nove órgãos. Segundo o conselho, entre os fatores que levaram a extinção dos contratos estão: Atraso no pagamento dos salários; Décimo terceiro de 2020 não teria sido pago; Atraso no pagamento de férias; Ônibus quebrados ou com defeitos; Problemas por descumprimento de outras cláusulas contratuais.

O processo de caducidade foi aberto pelo conselho em março de 2019 e aprovado por unanimidade. Com isso, a Petroacre deixa de operar nas linhas: Rio Branco/Senador Guiomard; Rio Branco/Porto Acre; Rio Branco/Bujari e Rio Branco/Ramal do Açaí (Vila do V).

“Diante de reclamações de vereadores e moradores desses municípios, porque constantemente os ônibus quebram no trajeto, estão sujou e a população buscou a gente na época. Abrimos o processo de caducidade, disponibilizando a defesa da empresa e tiveram mais de dois anos para apresentar melhores prestações de serviços”, explicou a presidente da Ageac, Mayara Bandeira.

O proprietário da empresa, Marcelo Cavalcante, afirmou que a empresa analisa a decisão e busca, dentro da legalidade, contestar a decisão. Segundo ele, o processo administrativo não foi seguido de forma correta e a empresa não teve o pleno direito de defesa.

Extinção de contratos

Com o fim dos contratos, a presidência da Ageac disse que a Petroacre tem 60 dias para se adequar e apresentar melhorias nas demais linhas, como Rio Branco/Cruzeiro do Sul; Rio Branco/Brasileia e outras. Em caso de descumprimento, a empresa pode ter perda de rescisão unilateral das demais linhas.

A empresa Transacreana foi a escolhida para a atender a demanda dos contratos extintos.

“O que foi julgado foram só os contratos dessas cidades. Nas demais linhas a empresa Petroacre continua atendendo. A nova empresa tem que trazer ônibus de fora, com o prazo de até dois meses para essa substituição, podendo ser prorrogado por igual período”, complementou. Por G1 Acre.

Veja o Vídeo Abaixo: Parte dos vereadores de Brasileia foram surpreendidos por uma informação inesperada por parte da vereadora Neiva Badotti a cerca de indícios de corrupção que estaria havendo entre os Poderes Executivo e Legislativo. A princípio, a parlamentar apresentou um ofício para que fosse enviado para a Polícia Federal pedindo uma investigação para saber se está havendo troca de favores entre a prefeita e parte dos vereadores do município, mas como previsto boa parte foram contra.

