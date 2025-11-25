Geral
Em breve, 3 de Julho Notícias volta com plantões dinâmicos e atualizações em todas as plataformas
O Portal 3 de Julho Notícias anuncia o retorno dos Plantões do 3 de Julho. Em breve, a equipe volta a levar informação em tempo real sobre diversos assuntos, com destaque especial para a cobertura política, marca registrada do nosso trabalho.
Os plantões trarão conteúdos variados, com atualizações rápidas, análises, fatos relevantes e acompanhamentos dos principais acontecimentos do Acre, do Brasil e da região. A proposta é manter o público bem informado, com agilidade, responsabilidade e visão crítica.
As notícias serão divulgadas simultaneamente nas plataformas digitais do 3 de Julho Notícias: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Kwai e Threads, garantindo amplo alcance e acessibilidade para todos os leitores e seguidores.
O 3 de Julho Notícias reforça seu compromisso com a informação verdadeira, plural e de interesse público. Em breve, os plantões estarão de volta, ainda mais dinâmicos, modernos e conectados com você.
Veja o vídeo:
Golpes: ABAV-Acre alerta: golpes com passagens baratas aumentam e exigem atenção redobrada
ABAV-Acre lança campanha para combater golpes de falsas passagens aéreas no Acre.
Para enfrentar o aumento de crimes virtuais envolvendo falsas vendas de passagens aéreas, a Associação Brasileira de Agências de Viagens no Acre (ABAV-Acre) iniciou, nesta semana, uma campanha de esclarecimentos, prevenção e denúncias. A iniciativa surge diante da crescente incidência desse tipo de golpe, que costuma se intensificar no fim do ano, impulsionado especialmente pela busca por viagens e pelos eventos esportivos de grande repercussão, como finais de campeonatos nacionais.
Segundo o presidente da ABAV-Acre, Rizomar Araújo, o estado se tornou um ambiente propício para esse tipo de fraude devido a fatores como a posição geográfica, a baixa oferta de voos e os elevados preços das passagens aéreas. Ele cita, como exemplo recente, uma falsa propaganda que oferecia pacotes para a final da Copa Libertadores a valores muito abaixo dos praticados no mercado legal — incluindo até o suposto “ingresso” para o jogo.
Araújo alerta que criminosos têm utilizado perfis falsos, sites clonados e grupos de WhatsApp para oferecer passagens com preços apelativos, apresentadas como “promoções exclusivas”. Muitas dessas passagens são emitidas de maneira irregular ou simplesmente não existem. “É tudo mentira. A vítima só descobre quando a reserva é cancelada ou quando chega para embarcar e percebe que seu nome não consta na lista de passageiros. Quando isso acontece, o prejuízo já está consumado”, explicou.
Para evitar cair nesses golpes, o presidente orienta que as compras sejam feitas exclusivamente em agências credenciadas e empresas reconhecidas no setor. Ele recomenda desconfiar de valores muito abaixo do mercado, evitar transferências via Pix para pessoas físicas desconhecidas, verificar CNPJ, conferir a reputação da empresa e priorizar estabelecimentos filiados à ABAV, que passam por rígidos critérios de credenciamento.
“Como presidente da ABAV-Acre, reforço que nossa missão é proteger o consumidor e garantir um turismo seguro. A informação é sempre a melhor defesa”, destacou Araújo. Ele acrescentou que a associação já está divulgando vídeos educativos com orientações de segurança e que o próximo passo será buscar parceria com a Delegacia de Combate a Crimes Virtuais para fortalecer as ações de combate às fraudes no estado.
Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF
Em breve, 3 de Julho Notícias volta com plantões dinâmicos e atualizações em todas as plataformas
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo
Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra interna entre PL e PP e expõe disputa de poder envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza
POLÍTICA
Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público fiscalizam Pronto-Socorro de Rio Branco em busca de possíveis irregularidades
Ação conjunta busca respostas e providências imediatas – Foto: Andréia Oliveira O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC),...
Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo
Empresário questiona gestão de Bocalom e critica plano de disputar o governo do Acre em 2026 – Foto: Reprodução O...
“Exportar exige planejamento, continuidade e decisão política”, afirma Jorge Viana na abertura do escritório da ApexBrasil em MT
“Sem política pública, não há exportação forte”, alerta Jorge Viana – Foto: Assessoria Na inauguração do novo escritório da ApexBrasil...
POLÍCIA
Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia
Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...
