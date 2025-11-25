Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Em breve, 3 de Julho Notícias volta com plantões dinâmicos e atualizações em todas as plataformas

25 de novembro de 2025

O Portal 3 de Julho Notícias anuncia o retorno dos Plantões do 3 de Julho. Em breve, a equipe volta a levar informação em tempo real sobre diversos assuntos, com destaque especial para a cobertura política, marca registrada do nosso trabalho.

Os plantões trarão conteúdos variados, com atualizações rápidas, análises, fatos relevantes e acompanhamentos dos principais acontecimentos do Acre, do Brasil e da região. A proposta é manter o público bem informado, com agilidade, responsabilidade e visão crítica.

As notícias serão divulgadas simultaneamente nas plataformas digitais do 3 de Julho Notícias: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Kwai e Threads, garantindo amplo alcance e acessibilidade para todos os leitores e seguidores.

O 3 de Julho Notícias reforça seu compromisso com a informação verdadeira, plural e de interesse público. Em breve, os plantões estarão de volta, ainda mais dinâmicos, modernos e conectados com você.

Veja o vídeo:

Golpes: ABAV-Acre alerta: golpes com passagens baratas aumentam e exigem atenção redobrada

1 semana atrás

18 de novembro de 2025

ABAV-Acre lança campanha para combater golpes de falsas passagens aéreas no Acre.

Para enfrentar o aumento de crimes virtuais envolvendo falsas vendas de passagens aéreas, a Associação Brasileira de Agências de Viagens no Acre (ABAV-Acre) iniciou, nesta semana, uma campanha de esclarecimentos, prevenção e denúncias. A iniciativa surge diante da crescente incidência desse tipo de golpe, que costuma se intensificar no fim do ano, impulsionado especialmente pela busca por viagens e pelos eventos esportivos de grande repercussão, como finais de campeonatos nacionais.

Segundo o presidente da ABAV-Acre, Rizomar Araújo, o estado se tornou um ambiente propício para esse tipo de fraude devido a fatores como a posição geográfica, a baixa oferta de voos e os elevados preços das passagens aéreas. Ele cita, como exemplo recente, uma falsa propaganda que oferecia pacotes para a final da Copa Libertadores a valores muito abaixo dos praticados no mercado legal — incluindo até o suposto “ingresso” para o jogo.

Araújo alerta que criminosos têm utilizado perfis falsos, sites clonados e grupos de WhatsApp para oferecer passagens com preços apelativos, apresentadas como “promoções exclusivas”. Muitas dessas passagens são emitidas de maneira irregular ou simplesmente não existem. “É tudo mentira. A vítima só descobre quando a reserva é cancelada ou quando chega para embarcar e percebe que seu nome não consta na lista de passageiros. Quando isso acontece, o prejuízo já está consumado”, explicou.

Para evitar cair nesses golpes, o presidente orienta que as compras sejam feitas exclusivamente em agências credenciadas e empresas reconhecidas no setor. Ele recomenda desconfiar de valores muito abaixo do mercado, evitar transferências via Pix para pessoas físicas desconhecidas, verificar CNPJ, conferir a reputação da empresa e priorizar estabelecimentos filiados à ABAV, que passam por rígidos critérios de credenciamento.

“Como presidente da ABAV-Acre, reforço que nossa missão é proteger o consumidor e garantir um turismo seguro. A informação é sempre a melhor defesa”, destacou Araújo. Ele acrescentou que a associação já está divulgando vídeos educativos com orientações de segurança e que o próximo passo será buscar parceria com a Delegacia de Combate a Crimes Virtuais para fortalecer as ações de combate às fraudes no estado.

