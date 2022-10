Em alusão ao dia do idoso, Defensoria Pública leva projeto itinerante “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”

Finalizando a programação organizada em alusão ao dia do idoso, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania e Setor da Humanização, levou até a Casa de Acolhida Souza Araújo o projeto itinerante “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você” na manhã desta sexta-feira, 14.

O local, administrado pela Diocese de Rio Branco, é moradia para 29 idosos, além das pessoas que fazem tratamento no local, mas não moram lá. Atualmente a responsável pelo cuidado da entidade é a Irmã Celene, que destaca a carência que os idosos tem passado. “Passamos por um período muito difícil durante a pandemia e esta é a primeira vez que recebemos visita, estamos muito felizes e agradecemos imensamente a presença de vocês”, afirmou a gestora.

Esta foi a segunda edição temática do projeto, que levou atendimento jurídico, com apoio da assessora Bárbara Fontinelle e da Defensoria Pública da União (DPU), além do acolhimento social, organizado pelo Setor de Humanização, representado pelas servidoras e Malyrem Dayane Sandreia da Silva.

Os internos também participaram de bingo, sorteios e competição de rei e rainha, organizado pelos servidores do Núcleo da Cidadania, Luciana Souza, Lucicley Pereira e Rivelino Castro. Também estiveram presentes a defensora-geral Simone Santiago, subdefensora-geral Roberta Caminha, Corregedora-geral da DPE/AC, Fenísia Mota e o coordenador do Núcleo da Cidadania, defensor público Celso Rodrigues.

A defensora pública Roberta Caminha, que atualmente atua na subdefensoria da DPE/AC ressaltou que o lugar da Defensoria é junto com o povo. “É uma honra muito grande estar aqui com vocês compartilhando este momento, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho tão bonito que vai de encontro com a missão da Defensoria e só torna isso tudo mais significativo”, apontou a subdefensora-geral.