Disque-Eleições do TRE registra mais de 4,5 mil chamados durante o 1º turno no estado do Acre

Disque-Eleições registra mais de 4,5 mil chamados no Acre — Foto: Divulgação/TRE-AC

O Disque-Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) recebeu 4.581 chamados no período de 22 de setembro e 2 de outubro. A informação foi divulgada pelo órgão nesta sexta-feira (7).

De acordo com a Ouvidoria do TRE-AC, dos atendimentos, 3.405 foram dúvidas relacionados aos local de votação. Outras 465 ligações eram referentes a dúvidas sobre a situação do eleitor no cadastro.

Ao utilizar o serviço o eleitor podia tirar dúvidas sobre o exercício do voto e evitar transtornos no dia da Eleições. O TRE-AC contou com 11 servidores para atender a população.

Ainda de acordo com o órgão, entre as dúvidas mais frequentes estavam confirmação de endereços de locais de votação, documentos necessários para votar, números de seções e zonas eleitorais, situação do título de eleitor, justificativa eleitoral, biometria e dúvidas sobre uso de adesivos e camisetas no dia do pleito.

2º turno

No 2º turno, o Disque-Eleições vai funcionar de 28 a 30 de outubro. Na sexta-feira (28), o horário será das 8h às 18h. No sábado (29), das 8h às 16h e no domingo (30), dia do pleito, das 6h às 16h. Com informações do G1 Ac.