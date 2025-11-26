Geral
“Diálogos para o Bem Viver na América Latina” é tema de congresso que reunirá advogados de diversos países

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) toma a iniciativa no cenário jurídico da América Latina com a realização do 1º Congresso de Direito Internacional (CDI): “Diálogos para o Bem Viver na América Latina”, no auditório da sede da instituição, em Rio Branco.
Longe de ser um evento confinado aos círculos acadêmicos, o evento gratuito, que terá uma programação de três dias, começará, de forma presencial, apenas na quarta-feira, 03 de dezembro, sendo os dias 04 e 05 por meio do YouTube.
A proposta da Comissão de Relações Internacionais (CRI) é formar uma advocacia internacionalista apta a ingressar no mercado global, por meio de capacitações contínuas, com respaldo na vivência e experiência de profissionais e pesquisadores de vários países.
Para os organizadores, a estratégia é adotada com base no programa REM Acre, existindo um acordo internacional, que libera aproximadamente 11 milhões de euros para projetos de sustentabilidade. O que é um resultado obtido por meio do Direito Internacional Ambiental, ao estabelecer a progressão de metas do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AC) 2023-2027, garantindo a repartição de benefícios, destinando 70% dos recursos diretamente a provedores de serviços ambientais (povos indígenas, pequenos produtores e comunidades tradicionais) e 30% para o fortalecimento do SISA e instrumentos de REDD+.
Outros tópicos que serão tratados alcançam discussões correlatas à governança migratória e políticas de segurança pública na tríplice fronteira, sendo fato bastante comum o gerenciamento anual de intensos fluxos migratórios (Haiti, Venezuela, Peru e Bolívia) pelo estado.
A abordagem do debate será a estratégia nacional de segurança pública nas fronteiras e o direito internacional dos refugiados, demandando apoio de parceiros como a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).
O combate ao crime transnacional, como o tráfico de drogas, de armas e de ilícitos ambientais, também será tema a ser abordado no evento, assim como a necessária proteção de vítimas de violações de direitos humanos e a responsabilidade estatal em contextos de fragilidade social.
Parcerias Estratégicas e Capacitação Interdisciplinar
O evento conta com o apoio do Instituto Federal do Acre (Ifac), de outras universidades brasileiras e estrangeiras, cujos frutos resultaram na proposição de workshops temáticos, focados no desenvolvimento de vantagens competitivas diretas para profissionais interessados em ingressar no mercado global, sendo este um fruto de estudos e pesquisas realizadas na disciplina de Direito Tributário por alunos do curso de Administração (bacharelado).
A interlocução da área acadêmica é realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Inovação Tecnológica, liderado pelo professor Dion Alves de Oliveira, do IFAC, campi Rio Branco.
Geral
Cresce número de casos de AVC entre jovens: neurologista alerta para riscos e hábitos que estão acelerando o problema
Sedentarismo, estresse, uso de drogas e consumo excessivo de estimulantes estão entre os fatores que impulsionam o aumento dos casos na faixa dos 20 aos 35 anos.
O acidente vascular cerebral (AVC), historicamente associado ao envelhecimento, tem alcançado cada vez mais pessoas abaixo dos 40 anos. O professor de Neurologia da Afya Cruzeiro do Sul, Pedro Souza, observa um crescimento expressivo de casos entre jovens de 20 a 35 anos, faixa etária que antes representava um recorte minoritário das estatísticas.
Segundo o especialista, mudanças no comportamento e no estilo de vida têm desempenhado papel central nesse avanço. “Estamos vendo um número significativo de AVC isquêmico em pacientes jovens, e os fatores envolvidos estão diretamente ligados ao modo como estamos vivendo”, afirma o neurologista.
O conjunto de estresse crônico, rotina sedentária e alimentação inadequada tem ampliado o risco de eventos cardiovasculares, inclusive em pessoas sem doenças prévias. “Esses fatores aumentam o risco independentemente da idade. Eles favorecem a formação de placas de gordura nos vasos, que podem comprometer o fluxo sanguíneo cerebral”, explica Dr. Pedro. Embora a aterosclerose seja mais comum em idosos, ele reforça que já se tornou um fator relevante entre adultos jovens.
Uso de drogas e energéticos é um dos principais gatilhos
O neurologista chama atenção para um ponto crítico: o consumo de substâncias psicoativas. “O uso de drogas ilícitas é um fator muito importante. Elas podem provocar vasoespasmo, que reduz abruptamente a circulação sanguínea no cérebro, aumentando o risco de AVC e até de infarto”, alerta.
O excesso de energéticos e estimulantes também tem preocupado especialistas. “O uso abusivo desses produtos aumenta o risco de arritmias, que podem gerar um AVC mesmo em pessoas jovens e aparentemente saudáveis”, acrescenta.
Apesar da gravidade, o reconhecimento dos sinais tende a ser mais rápido entre jovens. “Como muitos não têm outras doenças associadas e não usam medicamentos, a perda súbita de fala, força ou compreensão geralmente chama mais atenção do que em pacientes idosos”, esclarece o médico.
Os sintomas clássicos incluem dificuldade de falar, desorientação, perda de movimento em braços ou pernas e alterações súbitas de compreensão.
Prevenção: pequenas mudanças que evitam grandes riscos
Adotar hábitos saudáveis é a principal arma para reduzir o risco de AVC. Dr. Pedro destaca cinco medidas essenciais:
- Evitar drogas ilícitas e o uso abusivo de energéticos e estimulantes;
- Manter alimentação equilibrada;
- Praticar atividade física regular;
- Buscar avaliação médica periódica, mesmo na ausência de sintomas;
Evitar automedicação e uso de substâncias sem indicação profissional.
A avaliação recomendada começa com consulta médica e exames laboratoriais básicos. “O painel inicial costuma incluir colesterol, triglicerídeos e glicemia em jejum. Outros exames são definidos conforme o histórico e as necessidades de cada paciente”, explica Dr. Pedro.
Afya Amazônia
A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).
Sobre a Afya
A Afya, maior ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.
Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.
