Dez servidores da Receita Federal no Acre pedem exoneração após aprovação do Orçamento 2022

Projeto atende 100 famílias carentes dos bairros Montanhês e Caladinho, em Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

Cerca de 100 famílias carentes dos bairros Montanhês e Caladinho, em Rio Branco, devem ser beneficiadas com uma campanha de Natal do Projeto Dia Feliz. O grupo arrecada dinheiro para comprar frango e panetone, montar um kit natalino e entregar para os moradores dessas regiões.

As arrecadações começaram há 45 dias e foram feitas, a maior parte, em dinheiro. Até este domingo (19), o grupo conseguiu mais de R$ 1,5 mil. A ação precisa levantar o valor de R$ 4 mil.

As equipes têm recebido também doações de cestas básicas. “Queremos contribuir com a ceia de Natal das famílias. Algumas cestas básicas já chegaram, mas sem a gente colocar como prioridade porque entendemos que nem todo mundo pode contribuir com algo mais caro. Colocamos o frango, que é algo mais acessível, conseguimos um preço bom, e o panetone”, explicou a coordenadora do projeto, Soyara Guimarães.

A coordenadora destacou que as arrecadações podem ser feitas até o próximo dia 22, que é prazo dado pela empresa que vai vender o frango com um preço promocional. O kit será entregue apenas para as famílias cadastradas no projeto.

“Se a gente não conseguir arrecadar todo valor vão ser beneficiadas as famílias antigas no cadastro. As doações podem ser feitas pela nossa página no instagram. Existimos desde 2005, éramos um grupo pequeno que atendia 20 a 30 pessoas, mas o grupo foi crescendo e passamos a atender mais famílias”, detalhou.

Em 2020, a coordenadora contou que foram entregues apenas as cestas básicas para os moradores por conta da pandemia. Já em 2019, o grupo fez uma ceia de Natal para a comunidade. “Fomos cear com eles no dia 25 lá”, relembrou.

Entrega de presentes

Neste domingo (19), o grupo, junto com advogados da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Acre (OAB-AC), entregou brinquedos e presentes de Natal para as crianças cadastradas no projeto.

Cerca de 145 crianças foram atendidas na ação. Com informações do G1 Acre

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.