Desenvolvimento Agrário no Acre promove debate sobre Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF

O Escritório Estadual de Desenvolvimento Agrário no Acre organizou uma reunião on-line, nessa sexta-feira (11), reunindo os presidentes dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Secretarias Municipais de Agricultura, SEAGRI e EMATER. O foco central da discussão foi a emissão do CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar).

O evento contou com a presença de Gláucio Coimbra, coordenador nacional de Gestão do CAF do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que realizou uma detalhada apresentação do cadastro, respondendo dúvidas das entidades emissoras e reforçando o incentivo para que outras entidades se cadastrem para emissão do CAF.

Cesário Braga, coordenador do MDA no Acre, destacou a importância do CAF para os agricultores familiares: “O CAF é o documento mais relevante para os agricultores familiares, representando a porta de entrada para que os trabalhadores possam acessar os programas do governo federal, como o PAA, PNAE e o PRONAF. Precisamos assegurar que todos os produtores obtenham suas CAFs.”

O encontro ressaltou o compromisso em fortalecer o setor agrícola familiar, garantindo que esses produtores tenham acesso pleno às oportunidades e benefícios proporcionados pelo governo federal. A emissão do CAF é uma peça fundamental nesse processo, e a atuação conjunta de diferentes entidades evidencia o esforço em prol do desenvolvimento agrário sustentável no Acre.