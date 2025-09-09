Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Geral

Depressão pós-parto compromete saúde física e emocional de mães e bebês, alertam especialistas

Condição pode dificultar a recuperação da mulher, afetar o vínculo com a criança e exige rede de apoio efetiva

Publicados

9 de setembro de 2025

Geral

Em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental, a Afya Cruzeiro do Sul chama a atenção para a depressão pós-parto, condição que impacta diretamente a saúde física da mãe e o desenvolvimento do bebê. Especialistas apontam que o diagnóstico precoce e o suporte multidisciplinar são fundamentais para o bem-estar das famílias.

Segundo a médica especialista em Saúde da Família e docente da instituição, Jayne Carneiro, os efeitos vão além do sofrimento emocional. “A depressão pós-parto drena a energia da mulher, comprometendo desde a cicatrização até a imunidade. Muitas mães deixam de se alimentar, de tomar medicamentos prescritos ou de cuidar da higiene, o que aumenta o risco de anemia e infecções”, explica.

O impacto também se estende ao bebê. A médica destaca que a falta de energia e a apatia podem comprometer a amamentação. “O estresse interfere na produção de ocitocina, hormônio que regula a descida do leite. Isso pode levar ao desmame precoce e prejudicar o desenvolvimento físico e psicológico da criança”, acrescenta.

Na dimensão emocional, os riscos também são significativos. Para a Loize Sampaio, psicóloga que atua na Prefeitura de Cruzeiro do Sul e região, a condição pode abalar a construção do vínculo mãe-bebê. “Quando a interação é reduzida, há maior probabilidade de dificuldades emocionais e comportamentais na infância e até na vida adulta. Os primeiros meses de vida são determinantes para a segurança emocional da criança”, pontua.

Leia Também:  Justiça garante que servidora comissionada seja reintegrada ao cargo até o quinto mês pós parto

A psicóloga reforça ainda que fatores externos intensificam o quadro. “A sobrecarga de responsabilidades, o isolamento, a falta de apoio familiar e expectativas irreais sobre a maternidade aumentam o sofrimento. É importante lembrar: a depressão pós-parto não significa falta de amor pelo bebê, mas sim uma condição de saúde que precisa ser acolhida e tratada”, esclarece.

O tratamento, segundo as especialistas, deve envolver profissionais de diferentes áreas e, sobretudo, a participação ativa da rede de apoio. “Ouvir sem julgamentos, dividir responsabilidades e oferecer descanso à mãe fazem toda a diferença. Grupos de apoio e acompanhamento psicológico fortalecem a recuperação”, conclui Loize.

Sobre a Afya

A Afya, maior hub de educação e tecnologia para a prática médica no Brasil, reúne 38 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 33 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.653 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 23 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers. Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.

Leia Também:  “Mais forte friagem do ano” deve chegar ao Acre nesta sexta-feira, diz Friale

Mais informações em Afya.com.br e ir.afya.com.br.

Assessoria de Imprensa | Afya

João Alves /Camilo Estevam

[email protected]

[email protected]

(69) 98156-4334 / (69) 99901-4563

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Geral

Policial Civil que ameaçou de morte o promotor de Justiça Tales Tranin é exonerado do cargo

Publicados

1 semana atrás

em

30 de agosto de 2025

Por

Decisão foi publicada no Diário Oficial e está ligada a processo em segredo de justiça – Foto: Quésia Melo/ Rede Amazônica

Foi exonerar do cargo o policial civil João Rodolfo da Cunha Souza, preso anteriormente por ameaçar de morte o promotor de Justiça Tales Tranin. A medida foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (28).

Segundo a publicação, a exoneração está vinculada a um processo que tramita sob segredo de justiça. A defesa do policial, no entanto, afirma não ter sido notificada sobre os autos que fundamentaram a decisão.

O advogado Janderson Soares, que já representou Souza em diferentes ações, explicou que não possui detalhes sobre o procedimento administrativo. Ele lembrou que, no caso específico das ameaças contra o promotor, a Justiça concluiu pela chamada “absolvição imprópria” – quando o acusado é reconhecido como autor do crime, mas declarado inimputável por questões de saúde mental.

“No processo de ameaça ao promotor, houve a absolvição imprópria do acusado. A defesa ainda apresentou embargos de declaração para que o juízo analise pontos que não foram apreciados. Essa exoneração decorre como efeito secundário de uma condenação criminal”, resumiu o advogado.

Leia Também:  Recursos humanos é tema de workshop promovido pelo Governo do Estado

A decisão encerra a trajetória de João Rodolfo na Polícia Civil, marcada por episódios polêmicos e processos judiciais. O caso volta a colocar em debate a relação entre condutas criminais praticadas por agentes da segurança pública e as consequências administrativas que elas devem gerar.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 hora atrás

Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”

Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
Política5 horas atrás

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, avança na cooperação para implantação de indústrias de café em Senador Guiomard e Xapuri

Mais do que uma agenda institucional, a reunião em Brasília simboliza um movimento decisivo para transformar a produção de café...
Política7 horas atrás

Moradores do ramal Marizinho denunciam abandono total da zona rural e responsabilizam o prefeito Padeiro pelo caos em Bujari

Em pleno mês de setembro, ônibus escolares deixam de circular por causa das péssimas condições da estrada; comunidade aponta descaso...

POLÍCIA

Polícia1 semana atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia2 semanas atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia3 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação36 minutos atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Educação5 dias atrás

Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar

(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade

Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...

CONCURSO

Concurso2 dias atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso5 dias atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Concurso3 semanas atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...

ESPORTE

Esporte8 horas atrás

Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Esporte4 dias atrás

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Esporte5 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS