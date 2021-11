Defla passa a funcionar na Cidade do Povo a partir desta terça (23) em Rio Branco

O Movimento Popular Contra os Abusos, praticados pela Energisa no Acre, encerra campanha de mobilização da sociedade acreana com uma grande manifestação em frente à sede do Ministério Público do Acre.

Foram mais de um mês de mobilização, percorrendo todas as regiões de Rio Branco colhendo assinaturas e denunciando possíveis abusos na alta cobrança na tarifa de energia dos consumidores do Acre.

Segundo o portal Acre in Foco, a ideia de encerrar com manifestação na sede do MPE – Ministério Público do Estado, tem segundo os organizadores uma simbologia mais prática daquilo que querem como resultado. Os organizadores gravaram um vídeo convidando a população para o ato público de sexta-feira dia 26, onde justificam a importância da participação da sociedade.

“Nós estamos bastante animados com os resultados dessa que já é uma das maiores lutas contra os abusos na cobrança de energia dos acreanos, pois mobilizamos milhares de pessoas, recolhemos milhares de assinaturas e agora é chamar atenção dos órgãos de controle para que fiscalizem as denúncias colhidas. Tivemos a ideia de encerrar nossa luta com uma manifestação na frente do MPE, por entender que aquela é uma instituição de maior representatividade na defesa dos direitos coletivos e individuais de qualquer cidadão”, disse Panthio.

Márcio Pereira, presidente da FAMAC – Federação das Associações de Moradores do Acre, diz que somente com a participação em peso da sociedade, será possível chamar atenção dos órgãos de controle, para os absurdos praticados pela Energisa.

“Nós convidamos toda população que assim como nós estar inconformada com as cobranças abusivas na fatura de energia. Queremos providências das instituições e por isso resolvemos fazer nossa manifestação em frente à sede do Ministério Público do Estado. Convidamos os líderes comunitários, comerciantes, população em geral, pois somente assim iremos ter respostas positivas da nossa luta”, acrescentou Márcio.

Romeu Ronney, também um dos organizadores da campanha, falou sobre a importância que tem a participação de quem se sente prejudicado pelas altas tarifas no dia do manifesto.

“Nós não iremos conseguir nada sozinhos, precisamos do apoio e participação de todos pois já não aguentamos tantos abusos e cobranças indevidas. A energia gerada no Acre vem de Porto Velho e pagamos pela bandeira vermelha, juntos somos mais fortes, venha lutar conosco”, disse.

A concentração está marcada para iniciar às 08 horas da manhã do dia 26 de novembro, próxima sexta-feira, na sede central do Ministério Público Estadual, localizado na Rua Marechal Deodoro – 472, centro.

Principais Pautas do Movimento

1- Fiscalização dos atos da Energisa por parte do MPE e Procon;

2- Cobrar fiscalização nas aferições e perícias dos medidores, por parte do IPEEM-Inmetro e não da própria energisa;

3- Fiscalizar as denúncias de cobranças por média de consumo;

4- Fiscalizar as cobranças indevidas, pois muitas pessoas estão tendo a energia cortada sem dever fatura alguma e ainda estão sendo incluídas nos órgãos de serviço de proteção ao crédito; como SPC e SERASA;

5- Exigir da Energisa o fortalecimento do setor social, para que possam estar mais próximos dos problemas ocasionado a sociedade e que este serviço seja eficiente;

6- Respeito por parte da Energia aos consumidores, pois os acreanos pagam e caro pelo serviço de energia, tão questionado por quase 100% dos consumidores;

7- Acompanhar mais de perto as cobranças de taxas e serviços dos consumidores detentores de placas solar no estado.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: “Nós não podemos nos curvar diante disso [possível interferência de Bolsonaro no INEP]. Por isso que estamos tomando todas as medidas cabíveis para que o INEP seja preservado, sobretudo, a juventude brasileira, que precisa que o Enem seja realizado com muita lisura”, disse Leo de Brito durante entrevista coletiva, no salão verde da Câmara dos Deputados. A coletiva reuniu os líderes da oposição ao governo Bolsonaro para anunciar ações de proteção ao Enem, entre elas, o afastamento do presidente do INEP, acusado de assédio moral.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe