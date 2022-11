Defensoria Pública do Acre participa da 19ª edição nacional do projeto “Mackenzie Voluntário” no bairro Santa Inês

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) participou neste sábado, 26, a convite da Igreja Presbiteriana Filadélfia, da 19ª edição nacional do projeto “Mackenzie Voluntário”. É a primeira vez que o projeto é realizado no estado do Acre e tem como tema “Conecte-se ao bem”, que enfatiza a importância de parcerias para a efetivação do projeto social.

Para a escolha do bairro que sediaria o evento, foi levado em conta a vulnerabilidade do local, no caso o bairro Santa Inês, contemplado com serviços da Secretaria Municipal de Saúde, Grupo Santa Casa da Amazônia, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, além do atendimento jurídico oferecido pela DPE/AC.

Os acessores jurídicos James Rosas e Danyelle Araújo foram responsáveis por atender os moradores locais, enquanto a chefe do Setor de Humanização, Malyrem Dayane, coordenou a assistência daqueles que realmente precisam da facilitação do acesso a justiça de forma eficaz, como afirmou Malyrem.