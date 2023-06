Defensoria Pública consegue acordo parcial para melhorias no atendimento da Urgil e nova audiência

A audiência de instrução referente a Ação Civil Pública (ACP), ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) para que o Hospital particular de Urgência Infantil, Urgil, realize melhorias no atendimento aos pacientes e acompanhantes, aconteceu nesta quinta-feira, 22, em Rio Branco. Esta é uma das últimas etapas para a conclusão do caso, iniciado no segundo semestre de 2022.

A DPE/AC entrou com o requerimento para que diversas medidas fossem adotadas, como a inclusão de mais um médico nos horários com maior movimento (10h – 14h e 16h – 23h), a disponibilização de rede wi-fi para pacientes e acompanhantes, a implementação de sistema de triagem com classificação de risco, a verificação de cardápio das refeições, especialmente do café da manhã, e a capacitação dos profissionais quanto ao atendimento humanizado.

Os defensores públicos Celso Araújo e Bruno Vigato participaram da audiência na qual se firmou um acordo em que a Urgil tem 30 dias para implementar alguns dos requerimentos feitos pela Defensoria Pública, como a implementação de sistema de triagem, com classificação de risco, verificação de cardápio das refeições, diante da colocação feita por representantes das mães, capacitação dos profissionais quanto ao atendimento humanizado e a disponibilização de rede wi-fi para pacientes e acompanhantes.

Entretanto, o processo continua em andamento na Justiça. No dia 1º de agosto haverá uma audiência de instrução e julgamento para que sejam ouvidas as testemunhas no que se refere aos outros pedidos solicitados pela Defensoria na ACP, dentre os quais, a inclusão de mais um médico nos horários considerados de maior movimento e a apresentação de um plano de ação em relação à adequação dos serviços da Urgil, nos termos dos relatórios do CRM/AC e da Vigilância Sanitária.

“É muito importante salientar que a DPE também tem essa função de fiscalização. Já tivemos bons resultados com os acordos entre as partes envolvidas e esperamos continuar com esse trabalho para um resultado benéfico”, afirmou o defensor público Celso Araújo.

Os defensores públicos Celso Araújo e Juliana Caobianco ressaltaram ainda que a Defensoria tem um importante papel na atuação da defesa das crianças e dos adolescentes.