Defensores públicos do Acre visitam exposição de projetos elaborados por jovens do sistema socioeducativo

Um ambiente de motivação e entusiasmo foi o que a defensora-geral da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), Simone Santiago, encontrou durante a realização da 1ª Feira de Ciências da Escola Darquinho, promovida pela equipe da escola, em parceria com o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE). Alunos, professores, diretores, funcionários e visitantes ficaram impressionados com a qualidade dos trabalhos apresentados na manhã desta quarta-feira, 27.

Com temas relevantes para a sociedade, a exemplo de projetos sobre astronomia, uso de plantas medicinais na preparação de fármacos e tratamento de doenças, adulteração de gasolina e suas consequências, além de fontes renováveis e não renováveis de energia, os estudantes mostraram total empenho e desenvoltura nas apresentações.

Acompanhada pelo defensor Celso Araújo Rodrigues, coordenador do Núcleo da Cidadania, a defensora-geral Simone Santiago visitou todos os projetos. “A educação muda a realidade das pessoas e projetos como este podem mudar a vida desses jovens. Percebi que todos estavam muito engajados com os temas, que estudaram e pesquisaram. Isso é muito positivo”, comentou.

Entre os projetos, um que foi inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), chamou a atenção dos defensores. O nome do projeto é “Aprendendo geometria através de origame e kirigame”. “Um trabalho excelente, com uma riqueza de detalhes impressionante. Aliás, todos os projetos são muito bem pensados. A escola e o sistema socioeducativo do Acre estão de parabéns”, disse a defensora-geral, Simone Santiago.

A cada visita, mais motivação encontrada pelos defensores nas atitudes dos alunos. Uma demonstração de um lançamento de foguete, dentro de um projeto sobre astronomia, também foi destaque da manhã.

As exposições começaram no último dia 21, no Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães e o encerramento se deu nesta quarta-feira, 27, na unidade Aquiry. Na manhã de ontem, terça-feira, 26, a coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos e do Subnúcleo de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), Juliana Marques também prestigiou as apresentações.