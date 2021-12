Cuidados com iluminação natalina devem ser redobrados para evitar acidentes, alerta Defesa Civil de Rio Branco

Bebê indígena recém-nascido é resgatado com infecção generalizada em aldeia isolada no AC — Foto: Arquivo/Ciopaer

Um bebê indígena foi resgatado de helicóptero nesse sábado (4) na aldeia Xinane, considerada isolada no Alto Envira, na fronteira do estado do Acre com o Peru. A operação foi realizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma médica e uma enfermeira do Samu foram levadas para prestar atendimento de urgência à criança, nascida somente há três dias. O bebê estava com dificuldades para se alimentar e, por isso, sofria com a baixa dos sinais vitais.

Conforme o coordenador do Samu, Pedro Pascoal, o recém-nascido estava com uma infecção generalizada e, se não tivesse recebido o devido atendimento, não teria resistido.

Foram quase duas horas e meia de voo para a equipe chegar até o local onde o bebê mora com a família.

Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda na aldeia e depois foi transferido para o Hospital da Criança na capital acreana, Rio Branco, para seguir com o tratamento. Ainda segundo o coordenador do Samu, a criança não corre mais risco de morte. Por G1 Acre.

