Criada oficialmente em 1910, Brasileia celebra 115 anos de história, cultura e desenvolvimento

O dia 3 de julho é duplamente especial para o povo acreano. Enquanto o município de Brasileia comemora seus 115 anos de fundação, o portal 3 de Julho Notícia celebra seus 13 anos de jornalismo independente, sendo uma das vozes mais atuantes da imprensa digital no Acre.

Fundada em 3 de julho de 1910, Brasileia é berço de tradição, cultura e resistência. Já o portal 3 de Julho Notícia, criado exatamente em 3 de julho de 2012, surgiu com a missão de dar voz à população, registrar os fatos mais relevantes e acompanhar de perto os bastidores políticos, sociais e culturais da região.

“Nossa linha editorial sempre foi pautada pela responsabilidade com a informação e pelo compromisso com a verdade. Chegar aos 13 anos no mesmo dia em que Brasileia celebra 115 é um presente e uma honra”, afirma a equipe do site.

Ao longo de mais de uma década, o 3 de Julho Notícia consolidou-se como um veículo de credibilidade, que cobre não apenas a região do Alto Acre, mas também os principais acontecimentos do estado, com foco em política, segurança, comunidades, cultura e economia.

Com forte presença nas redes sociais com mais de 500 mil Seguidores no Facebook, mais de 100 mil no Instagram e mais de 20 mil no YouTube e audiência crescente de visualizações no Site, o portal tem se tornado referência para quem busca informações ágeis e confiáveis — sem abrir mão do espírito crítico e do compromisso com a comunidade.

Parabéns em dose dupla!

Neste 3 de julho de 2025, celebramos:

Brasileia: 115 anos de história, gente trabalhadora e orgulho acreano.

3 de Julho Notícia: 13 anos de jornalismo sério, digital e cidadão.

Que venham muitos outros aniversários — com desenvolvimento, liberdade e informação de qualidade!