Corregedoria do TRT-14 RO/AC realiza correição nas unidades judiciárias de Ji-Paraná e Ariquemes

A Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realiza de 11 a 22 de setembro, correição ordinária nas Unidades do trabalho de Ji-Paraná e Ariquemes/RO.

A Correção tem como objetivo a avaliação e aprimoramento contínuo das atividades administrativas e judiciais prestadas pelas Unidades do Trabalho, sempre com a intenção de entregar com eficiência e celeridade os serviços prestados à população.

Sob a coordenação do presidente e corregedor do TRT-14, desembargador Osmar J. Barneze, os trabalhos correicionais iniciaram essa semana pela 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná (11 e 12/9). A equipe foi recebida pelo juiz Titular, Carlos Antônio Chagas Júnior, e servidores(as) lotados(as) na Unidade.

Nesta quarta e quinta (13 e 14/9) a correção acontece na 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná.

Confira o calendário das próximas correições

Ao final das atividades, relatórios com os dados estatísticos e as recomendações da Corregedoria Regional, para as Unidades, são disponibilizados no site do TRT-14.