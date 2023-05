Cooperativas recebem esclarecimentos sobre o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

Comemoração do 1º ano de atuação do Projeto Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos da DPE/AC – Foto: Ascom

Em comemoração ao 1º ano de atuação do projeto de Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos (Rhuamm), a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), promove uma ação para as crianças internadas e acompanhantes do Hospital da Criança, nesta quarta-feira, 24, com atendimento jurídico na área cível, atendimento psicológico, aromaterapia, auriculoterapia, reiki, massagem relaxante, acolhimento musical, corte de cabelo, atividade relaxante, teatro, entrega de lembrancinhas e muito mais.

Coordenado pelo Núcleo da Cidadania da DPE/AC, o projeto Rhuamm atua no acompanhamento de crianças vítimas de violência, com uma equipe multi e interdisciplinar apta a promover o atendimento de vítimas de 0 a 12 anos em situação de vulnerabilidade extrema.

A DPE/AC realiza a ação no Hospital da Criança com o apoio da Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmc), da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), da Secretaria Municipal de Educação (SEME), da Dom Barbearia e do salão de beleza Teus Kabellus.