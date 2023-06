Conselho Superior da Defensoria Pública empossa Roberta de Paula Melo como nova corregedora-geral

Roberta de Paula Caminha Melo é a nova corregedora-geral da DPE/AC – Foto: Bruno Firmino

Durante a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), realizada na última quarta-feira, 31, a defensora pública Roberta Caminha Melo tomou posse como nova corregedora-geral da DPE/AC.

Roberta Caminha Melo é defensora pública desde o ano de 2007. Ao longo de 16 anos de trajetória na DPE/AC foi coordenadora do Núcleo Criminal em 2013, em 2014 foi eleita para compor o Conselho Superior da Defensoria por dois anos. Em 2017, foi a defensora mais votada na lista tríplice ao cargo de defensor público geral sendo então escolhida e nomeada. No ano de 2019 por meio de nova eleição mais uma vez foi a candidata mais votada na lista tríplice e nomeada pelo governador do Estado, sendo reconduzida ao cargo para o biênio 2019/2021. Atualmente exercia a função de subdefensora pública geral onde atuou por dois anos e cinco meses, sendo então empossada como corregedora-geral para o biênio 2023/2025.

“No último dia 9 de maio completei 16 anos de atuação na Defensoria Pública, instituição esta que tenho imensa gratidão. Sinto-me imensamente abençoada por integrar esta casa e por ter participado de tantos avanços que a Defensoria tem conquistado, não só para membros e servidores, mas especialmente para os usuários dos serviços que nós prestamos. Hoje um novo ciclo se inicia para mim como corregedora e espero continuar contribuindo para o crescimento desta casa”, afirmou a corregedora Roberta Caminha durante a reunião do Conselho.

Além da corregedora, estiveram presentes na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Superior da DPE/AC, a defensora pública geral Simone Santiago, os conselheiros e defensores públicos, Juliana Caobianco, André Espindola e Diego Victor Santos. Também estiveram presentes a presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), Aryne Cunha, a ouvidora-geral da DPE/AC, Soleane Manchineri, o promotor de Justiça Mariano Melo, esposo de Roberta Caminha Melo e a defensora pública Fenísia Araújo da Mota, que foi homenageada pelo trabalho realizado como corregedora-geral da Defensoria nos dois biênios anteriores.