CONJOVE e ACISA realizam o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025 nesta sexta-feira

O Conselho de Jovens Empresários do Acre (CONJOVE), em parceria com a ACISA, realiza nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, às 19h, no Gran Reserva, a grande noite de celebração do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025.

Vamos valorizar iniciativas inovadoras, sustentáveis e inspiradoras que estão transformando o ambiente de negócios no Acre.

Os Finalistas

Após semanas de votação popular e análise técnica, foram definidos os finalistas das seis categorias que representam o novo momento do empreendedorismo acreano:

1. Inovação em Gestão

2. Transformação Digital

3. Responsabilidade Socioambiental

4. Empreendedorismo Feminino

5. Revelação Empresarial

6. Associativismo e Impacto Coletivo

Empresas e lideranças que se destacam pela visão de futuro, compromisso com o desenvolvimento local e pela capacidade de inspirar uma nova geração de empreendedores estão entre os indicados.

A lista completa dos finalistas está disponível nas redes oficiais da ACISA, FEDERACRE e CONJOVE.

A Festa

O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível para celebrar o espírito empreendedor acreano.

A cerimônia contará com jantar completo, open bar, ilha de drinks, corredor instagramável, ativações de marcas parceiras e apresentações musicais exclusivas, em um ambiente elegante e tecnológico que simboliza o tema da noite — “Um brinde ao futuro”.

Durante a celebração, será realizada uma homenagem especial à família de Rodrigo Pires, reconhecendo o legado e a contribuição do empresário para o desenvolvimento econômico e social do Acre.

Quem foi Rodrigo Pires:

Empresário visionário e exemplo de liderança, Rodrigo Pires deixou uma marca profunda no cenário empresarial Acreano.

Fundador de negócios de destaque e entusiasta da inovação, acreditava no poder do associativismo e da colaboração para transformar realidades.

Sua trajetória continua inspirando jovens empreendedores, e o prêmio que leva seu nome é uma forma de perpetuar sua visão de um Acre mais empreendedor, solidário e próspero.

Ingressos e Convites

Os ingressos estão disponíveis ao público e podem ser adquiridos com a equipe do CONJOVE e da ACISA.

Cada ingresso dá direito ao jantar completo, open bar e acesso a todas as experiências da noite.

Data: Sexta-feira, 10 de outubro

Horário: 19h

Local: Gran Reserva, Rio Branco (AC)

Traje: Social

Informações e reservas: (68) 99216-3131

Realização

CONJOVE, ACISA e Federacre

Apoio: PWS e Sans Films