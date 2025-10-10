Geral
CONJOVE e ACISA realizam o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025 nesta sexta-feira
Geral
O Conselho de Jovens Empresários do Acre (CONJOVE), em parceria com a ACISA, realiza nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, às 19h, no Gran Reserva, a grande noite de celebração do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025.
Vamos valorizar iniciativas inovadoras, sustentáveis e inspiradoras que estão transformando o ambiente de negócios no Acre.
Os Finalistas
Após semanas de votação popular e análise técnica, foram definidos os finalistas das seis categorias que representam o novo momento do empreendedorismo acreano:
1. Inovação em Gestão
2. Transformação Digital
3. Responsabilidade Socioambiental
4. Empreendedorismo Feminino
5. Revelação Empresarial
6. Associativismo e Impacto Coletivo
Empresas e lideranças que se destacam pela visão de futuro, compromisso com o desenvolvimento local e pela capacidade de inspirar uma nova geração de empreendedores estão entre os indicados.
A lista completa dos finalistas está disponível nas redes oficiais da ACISA, FEDERACRE e CONJOVE.
A Festa
O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível para celebrar o espírito empreendedor acreano.
A cerimônia contará com jantar completo, open bar, ilha de drinks, corredor instagramável, ativações de marcas parceiras e apresentações musicais exclusivas, em um ambiente elegante e tecnológico que simboliza o tema da noite — “Um brinde ao futuro”.
Durante a celebração, será realizada uma homenagem especial à família de Rodrigo Pires, reconhecendo o legado e a contribuição do empresário para o desenvolvimento econômico e social do Acre.
Quem foi Rodrigo Pires:
Empresário visionário e exemplo de liderança, Rodrigo Pires deixou uma marca profunda no cenário empresarial Acreano.
Fundador de negócios de destaque e entusiasta da inovação, acreditava no poder do associativismo e da colaboração para transformar realidades.
Sua trajetória continua inspirando jovens empreendedores, e o prêmio que leva seu nome é uma forma de perpetuar sua visão de um Acre mais empreendedor, solidário e próspero.
Ingressos e Convites
Os ingressos estão disponíveis ao público e podem ser adquiridos com a equipe do CONJOVE e da ACISA.
Cada ingresso dá direito ao jantar completo, open bar e acesso a todas as experiências da noite.
Data: Sexta-feira, 10 de outubro
Horário: 19h
Local: Gran Reserva, Rio Branco (AC)
Traje: Social
Informações e reservas: (68) 99216-3131
Realização
CONJOVE, ACISA e Federacre
Apoio: PWS e Sans Films
Geral
Sistema OCB/AC marca presença no 8º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo
O Sistema OCB do Acre participou entre os dias 6 e 8 de outubro, em Brasília (DF), do 8º Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC), um dos mais importantes fóruns nacionais de produção e debate científico sobre o cooperativismo. O evento, promovido pelo Sistema OCB Nacional, teve como tema “Ano Internacional das Cooperativas: Integração, Impacto e Perspectivas para o Cooperativismo Brasileiro” e reuniu mais de 170 participantes, entre pesquisadores, gestores, dirigentes e representantes de órgãos de fomento.
O Acre foi representado pelo presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, e pelo presidente da Cooperacre, José Rodrigues de Araújo, que integrou o painel “Cooperativismo e Meio Ambiente: Estratégias para um futuro sustentável”, realizado nesta quarta-feira, 8.
Amazônia em foco: experiência acreana inspira debate sobre sustentabilidade
Durante sua participação, José Rodrigues de Araújo apresentou a trajetória da Cooperacre, referência nacional na organização da produção agroextrativista e na gestão de cadeias produtivas da sociobioeconomia amazônica, como castanha-do-brasil, borracha, frutas tropicais e café robusta amazônico.
O dirigente destacou a importância das cooperativas amazônicas no equilíbrio entre produção sustentável, inclusão social e geração de renda para as comunidades tradicionais.
“O cooperativismo na Amazônia é uma resposta concreta à necessidade de conciliar desenvolvimento e preservação. Cada produto que sai das mãos dos extrativistas representa não apenas valor econômico, mas também o compromisso de manter a floresta em pé”, afirmou José Rodrigues.
Integração e conhecimento para fortalecer o movimento cooperativo
Representando o Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha ressaltou o papel do Acre no cenário cooperativista brasileiro e a importância de espaços como o EBPC para promover integração entre prática e pesquisa.
“É fundamental que o conhecimento científico dialogue com a realidade das cooperativas, especialmente na Amazônia, onde o cooperativismo é também uma estratégia de valorização do território, de inclusão produtiva e de sustentabilidade”, destacou Rocha.
O presidente do Sistema OCB/AC também reforçou o compromisso da instituição com a formação continuada e o incentivo à inovação, pilares que orientam o trabalho do Sescoop/AC no fortalecimento do cooperativismo local.
Diálogo entre ciência e prática
A programação do 8º EBPC incluiu painéis temáticos, sessões de apresentação de artigos científicos e uma audiência pública no Senado Federal, que celebrou os 50 anos do ensino superior em cooperativismo no Brasil.
Durante a abertura, a gerente-geral da OCB Nacional, Fabíola Nader Motta, destacou que o conhecimento é o que sustenta a longevidade das cooperativas e assegura sua capacidade de inovar. “É por meio da pesquisa e da troca de experiências que o cooperativismo se mantém atual, competitivo e comprometido com o futuro sustentável que queremos construir”, afirmou.
O EBPC em números
Nesta 8ª edição, o evento recebeu 211 trabalhos submetidos, com 72 aprovados para apresentação, representando 32 instituições de ensino superior de todas as regiões do país. Os estudos abordaram temas como identidade cooperativa, inovação, governança, finanças e impactos socioambientais, reforçando o papel da pesquisa como aliada estratégica do desenvolvimento cooperativista.
O Sistema OCB/AC reafirma, com sua presença no EBPC, o compromisso com a produção de conhecimento, a formação de lideranças e a valorização das experiências amazônicas, que mostram ao Brasil e ao mundo o potencial transformador do cooperativismo.
CONJOVE e ACISA realizam o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025 nesta sexta-feira
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Marinha entregam Carteiras de Habilitação Náutica a barqueiros do Rio Liberdade
Vereadora Lucélia Borges tem mais uma indicação atendida: Saneacre realiza extensão de rede de água no Bairro Alberto Castro
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
Deputado Tanízio Sá destina emenda de R$ 190 mil para obras de pavimentação e construção de bueiros em Manoel Urbano
POLÍTICA
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli...
Senador Alan Rick defende correção de veto e destaca novas leis no combate à fome e ao desperdício de alimentos: “É um desperdício moral, econômico e ambiental”
Assessoria – O Brasil é um gigante agroalimentar. Produzimos para abastecer o mundo, mas convivemos com um paradoxo que nos...
Prefeito Padeiro é alvo de investigação do Ministério Púbico por esconder contas públicas e descumprir transparência no município de Bujari
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar a falta de transparência na administração do...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Educação de Cruzeiro do Sul fortalece leitura em escolas de comunidades ribeirinhas
Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal...
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Vice-governadora Mailza Assis assina decreto que garante diárias ao namorado Madson Cameli: mais um escândalo com o dinheiro público no Acre
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Vereadora Lucélia Borges visita a Escola Kairala José Kairala e firma parcerias para fortalecer a educação no município
-
Esporte6 dias atrás
Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Senador Sérgio Petecão garante quase R$ 1 milhão para fortalecer a cafeicultura do município de Assis Brasil