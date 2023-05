Conheça a história de Edu Saady, um dos integrantes dos Bárbaros, um conjunto que fez sucesso pela Amazônia

Atendimento itinerante no Terminal Urbano Central de Rio Branco – Foto: Bruno Firmino / Ascom DPE

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, irá realizar orientações, atendimentos jurídicos e consultas processuais para comunidade no Terminal Urbano Central de Rio Branco.

Para comemorar a data, os atendimentos serão realizados das 7h às 12h. Entre os serviços que serão oferecidos na área cível e criminal, estão ações de guarda, divórcio, pensão alimentícia, adoção, tutela e curatela, investigação de paternidade com teste DNA, testamentos, ações de despejo, defesa do consumidor, retificação de documentos, entre outros.

Para o coordenador do Núcleo da Cidadania da DPE/AC, defensor público Celso Araújo, o atendimento itinerante no Terminal Urbano promove a garantia de direitos e torna os serviços mais acessíveis à população.

“Estamos aqui para reafirmar nossa missão como instituição e levar o atendimento da Defensoria Pública até o cidadão, oferecendo à comunidade os nossos serviços para garantir o acesso aos direitos, justiça e cidadania”, disse o defensor.

Programação Maio Verde

A DPE/AC elaborou um mês repleto de atividades e ações que visam promover o fortalecimento e valorização da instituição. Entre as atividades, foi realizada a solenidade de posse da nova defensora pública que atuará no interior do estado, Morgana Gurjão, o lançamento da Escola Superior da Defensoria Pública (ESDPAC) e para o encerramento da programação será realizado no dia 30 de maio, o 6º Seminário da Defensoria Pública, às 18h30, no auditório da Universidade Federal do Acre (Ufac).