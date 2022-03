Confira a programação: Na Semana da Mulher, Seplag realiza atividades voltadas para as servidoras

Diversas atividades serão realizadas para comemorar o Dia da Mulher – Foto: Assessoria Seplag

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Humanização (Dehum), realiza, a partir da próxima segunda-feira, 7, até o dia 10 de março, a Semana da Mulher 2022. As atividades, voltadas para as servidoras, incluem palestras, consultas com nutricionistas, exposições de produtos, dentre outros. A maior parte das atividades será realizada no Palácio das Secretarias, situado no centro de Rio Branco.

Empoderamento e Direito da Mulher é tema da palestra que também será ofertada durante a semana, porém será no auditório da Biblioteca Pública, com a palestrante Halcínkia Albuquerque.

Durante a semana, será possível adquirir produtos na minifeira de empreendimentos no hall da secretaria, organizada pelas servidoras, que também são empreendedoras e terão a oportunidade de expor sua produção, visando não só a valorização dos negócios geridos por mulheres, mas também o fortalecimento do microempreendimento local.

Dentre as atividades, as servidoras também poderão participar de oficinas de maquiagem com produtos de qualidade e de renome nacional, além da realização de massagens visando o bem-estar.

“Essas ações de humanização voltadas para os servidores ajudam a diminuir o estresse e a elevar a autoestima. Pretendemos fazer uma semana bem animada, em que nossas servidoras se sintam valorizadas e prestigiadas”, afirma a chefe do Dehum, Aldenice Pereira.

Confira a programação da Semana da Mulher Seplag 2022: