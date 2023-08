Com tornozeleira eletrônica, ex-sargento do trisal de Brasileia, Erisson Nery, deixa a prisão após quase dois anos

Erisson Nery deixou a prisão no último dia 24 – Foto: Arquivo pessoal

G1 Acre – A Justiça do Acre revogou a prisão preventiva do ex-sargento da Polícia Militar Erisson de Melo Nery e concedeu a liberdade para ele no último dia 24. O ex-militar começou a usar tornozeleira eletrônica, não pode se aproximar das vítimas e testemunhas, entre o cumprimento de outras medidas cautelares.

O ex-militar foi preso em novembro de 2021 por atirar no estudante Flávio Endres Ferreira durante uma briga em um bar de Epitaciolândia, no interior do Acre. Neste caso, ele responde por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal grave.

Ele ainda responde criminalmente pela morte de um adolescente de 13 anos em 2017. Em fevereiro deste ano, a Polícia Militar decidiu expulsar Nery da corporação por entender que o ex-militar feriu a conduta ao atirar no estudante. Os dois processos contra Nery ainda não foram julgados.

Nery ficou nacionalmente conhecido após assumir um trisal com outras duas mulheres, em 2021. À época, eles criaram um perfil nas redes sociais para compartilhar o dia a dia.

“Entramos com um pedido de revogação de prisão preventiva para a juíza de Epitaciolândia. A família dele reside em Rio Branco, não mora mais ninguém em Epitaciolândia e ele vai cumprir algumas medidas cautelares, como por exemplo: recolhimento noturno, não pode se aproximar de nenhuma testemunha. Saiu no dia 24”, confirmou o advogado do ex-sargento, Matheus Moura.

Ainda segundo a defesa, um dos argumentos utilizados no pedido de liberdade é o de que o ex-sargento foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e também passou em dois cursos na Universidade Federal do Acre (Ufac). As aulas devem começar no final de setembro.

“Esse foi um dos motivos. Temos outros. O processo dele está em fase recursal e estamos aguardando a análise do Poder Judiciário do recurso em andamento”, concluiu.

Sobre Nery ter sido expulso da PM, o advogado confirmou que ele segue fora do quadro da corporação, porém, há um procedimento em andamento para reverter a decisão do comando.

Conhecido por trisal

A história de Nery teve grande repercussão em junho de 2021, quando ele assumiu viver um trisal ao lado da também policial militar Alda Nery e da administradora Darlene Oliveira.

“Como a gente gosta dela e ela gosta da gente, íamos sair e dizer que ela é o que nossa? Minha amiga, minha prima? E as pessoas viriam dar em cima dela, e a gente ia ficar com a cara mexendo? Então, se gostamos o suficiente para estar com ela, tem que gostar para assumir para a sociedade, porque ela nunca foi só sexo”, explicou Alda na época.

Cinco meses depois, o trisal estava no bar quando iniciou a briga, e o sargento acabou atirando no estudante. Na época, Nery chegou a falar que agrediu e atirou em Flávio Endres, porque ele tinha assediado Alda.

“O cara molestou minha esposa, e ela foi tomar satisfação imediatamente. Mas, ele deu um murro na cara da Alda que ela caiu apagada e com a boca cortada. Aí, quando eu vi ela daquele jeito, fui atrás do cara. Lá fora entramos em luta corporal e eu atirei nele. Foram dois disparos, todos pegaram nele. Ele está estável e foi transferido para Rio Branco”, alegou na época. Veja mais no G1 Acre