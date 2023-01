Com obras atrasadas há 5 anos, museu no Acre está 98% pronto e tem previsão de entrega para março

Os comentários didáticos serão feitos pelo professor de violino do curso de Música da Ufac, Leonardo Feichas – Foto: Mardilson Gomes/SEE

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em parceria com Universidade Federal do Acre (Ufac), iniciará atividades pedagógicas e culturais voltadas para a classe artística e comunidade, com o projeto Ciclo de Exibições de Música Erudita e Audiovisual.

O evento será realizado nesta terça-feira, 10, a partir das 18 horas, no auditório da Escola de Música do Acre (Emac), em Rio Branco, com a exibição didática da Serenata para Cordas, do compositor checo erudito Antonín Leopold Dvorák. O conteúdo cinematográfico apresentará a performance da orquestra de câmara holandesa.

Na oportunidade, comentários didáticos serão feitos pelo professor de violino do curso de Música da Ufac, Leonardo Feichas, que é doutor em Artes Musicais pela Universidade Nova de Lisboa (UNL) e doutor em Música pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

“Ofertarei uma audição guiada da referida obra de Antonín Dvorák, músico que nasceu e viveu na República Checa no século 19 e que conseguiu juntar sua criatividade melódica com uma escrita tecnicamente perfeita, o que caracteriza cada movimento da Serenata para Cordas uma forma única”, informa Feichas.

A atividade é gratuita e faz parte de um conjunto de projetos de extensão desenvolvidos pela Ufac com o apoio da SEE, para colaborar com a cultura musical local. A Escola de Música do Acre fica localizada na Avenida Central, 92, no Conjunto Tucumã II, na capital, ao lado da Escola Estadual Raimundo Gomes.